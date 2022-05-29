https://arabic.sputniknews.com/20220529/مسؤول-المواطن-التونسي-ينتج-1كغ-من-النفايات-يوميا-1062845427.html
مسؤول: المواطن التونسي ينتج 1كغ من النفايات يوميا
مسؤول: المواطن التونسي ينتج 1كغ من النفايات يوميا
أكد مدير عام الوكالة الوطنية التونسية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، أن إنتاج المواطن التونسي للنفايات يعد من أعلى معدلات إنتاجها في العالم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:29+0000
2022-05-29T11:29+0000
2022-05-29T11:29+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال الأسمر: "المواطن التونسي ينتج يوميا 1 كلغم من النفايات"، مشيرا إلى أن هذا المعدل من أعلى المعدلات العالمية في إنتاج النفايات.وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أن وكالته بصدد تنفيذ عدد من المشاريع، تستهدف انخراط المواطنين والبلديات في عملها.وقال: "نتجه نحو تثمين النفايات وفرزها لترشيد التصرف فيها"، موضحا أن عملية التصرف في النفايات عالية الكلفة
https://arabic.sputniknews.com/20220301/نائب-تونسي-يتحدث-عن-صفقة-مشبوهة-في-قضية-النفايات-الإيطالية-فيديو-1059335683.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
مسؤول: المواطن التونسي ينتج 1كغ من النفايات يوميا
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أكد مدير عام الوكالة الوطنية التونسية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، أن إنتاج المواطن التونسي للنفايات يعد من أعلى معدلات إنتاجها في العالم.
وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة
التونسي، قال الأسمر: "المواطن التونسي ينتج يوميا 1 كلغم من النفايات"، مشيرا إلى أن هذا المعدل من أعلى المعدلات العالمية في إنتاج النفايات.
وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
، أن وكالته بصدد تنفيذ عدد من المشاريع، تستهدف انخراط المواطنين والبلديات في عملها.
وقال: "نتجه نحو تثمين النفايات وفرزها لترشيد التصرف فيها"، موضحا أن عملية التصرف في النفايات عالية الكلفة