عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/مسؤول-المواطن-التونسي-ينتج-1كغ-من-النفايات-يوميا-1062845427.html
مسؤول: المواطن التونسي ينتج 1كغ من النفايات يوميا
مسؤول: المواطن التونسي ينتج 1كغ من النفايات يوميا
أكد مدير عام الوكالة الوطنية التونسية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، أن إنتاج المواطن التونسي للنفايات يعد من أعلى معدلات إنتاجها في العالم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:29+0000
2022-05-29T11:29+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050648618_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5819826888cd90df1a2963a5e039979c.jpg
وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال الأسمر: "المواطن التونسي ينتج يوميا 1 كلغم من النفايات"، مشيرا إلى أن هذا المعدل من أعلى المعدلات العالمية في إنتاج النفايات.وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أن وكالته بصدد تنفيذ عدد من المشاريع، تستهدف انخراط المواطنين والبلديات في عملها.وقال: "نتجه نحو تثمين النفايات وفرزها لترشيد التصرف فيها"، موضحا أن عملية التصرف في النفايات عالية الكلفة
https://arabic.sputniknews.com/20220301/نائب-تونسي-يتحدث-عن-صفقة-مشبوهة-في-قضية-النفايات-الإيطالية-فيديو-1059335683.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050648618_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7f942766b10f148b9e86bbaf1f319d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

مسؤول: المواطن التونسي ينتج 1كغ من النفايات يوميا

11:29 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / Houssem Zouariالقمامة متراكمة في مدينة صفاقس، تونس 6 نوفمبر 2021
القمامة متراكمة في مدينة صفاقس، تونس 6 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / Houssem Zouari
تابعنا عبرTelegram
أكد مدير عام الوكالة الوطنية التونسية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، أن إنتاج المواطن التونسي للنفايات يعد من أعلى معدلات إنتاجها في العالم.
وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال الأسمر: "المواطن التونسي ينتج يوميا 1 كلغم من النفايات"، مشيرا إلى أن هذا المعدل من أعلى المعدلات العالمية في إنتاج النفايات.
البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
نائب تونسي يتحدث عن صفقة مشبوهة في قضية النفايات الإيطالية.. فيديو
1 مارس, 16:14 GMT
وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أن وكالته بصدد تنفيذ عدد من المشاريع، تستهدف انخراط المواطنين والبلديات في عملها.
وقال: "نتجه نحو تثمين النفايات وفرزها لترشيد التصرف فيها"، موضحا أن عملية التصرف في النفايات عالية الكلفة
النفايات الإيطالية... قضية تؤجج جدلا في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2021
النفايات الإيطالية... قضية تؤجج جدلا في تونس
7 أبريل 2021, 13:44 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала