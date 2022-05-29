https://arabic.sputniknews.com/20220529/مسؤول-بوزارة-الطاقة-التنقيب-عن-النفط-في-مناطق-شرقي-تركيا-قد-يكون-محدود-الجدوى-اقتصاديا-1062853364.html

مسؤول بوزارة الطاقة: التنقيب عن النفط في مناطق شرقي تركيا قد يكون محدود الجدوى اقتصاديا

مسؤول بوزارة الطاقة: التنقيب عن النفط في مناطق شرقي تركيا قد يكون محدود الجدوى اقتصاديا

أكد رئيس غرفة مهندسي النفط بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية يوكسل كورت أن التنقيب عن النفط في شرق تركيا قد لا يؤدي إلى جدوى اقتصادية بارزة وأرجع ذلك إلى... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T13:28+0000

2022-05-29T13:28+0000

2022-05-29T13:36+0000

اقتصاد

أخبار تركيا اليوم

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال كورت، في تصريح لسبوتنيك: "النفط موجود في جنوب شرقي تركيا إلا أن الجدوى الاقتصادية من آبار النفط أحياناً لا تكون جيدة ما يؤدي إلى إغلاقها".وأشار كورت إلى أن "عملية التنقيب وحدها التي تكشف عن الجدوى الاقتصادية للآبار النفطية"، ودلل على ذلك بأن التنقيب في بلدة نصيبين بمحافظة ماردين وبلدة جزرة في محافظة شرناق انتهى بإغلاق الآبار هناك "لأن كمية الإنتاج كانت قليلة وغير مجدية اقتصادياً".ولفت كورت، الموظف السابق بمؤسسة النفط التركية، إلى وجود شركتين أجنبيتين تعملان في أعمال التنقيب عن النفط وإنتاجه في شرقي وجنوب شرقي تركيا وهما الشركة النفطية الفرنسية بيرانكو وشركة ترانس أتلانتيك الأميركية للنفط.وجاء تعقيب رئيس غرفة مهندسي النفط، عقب إعلان ورد للجريدة الرسمية التركية، أعلنت فيه الشركة الحكومية التركية للنفط "عن عمليات تنقيب لمدة خمس سنوات في محافظتي ماردين وشرناق التركيتين على الحدود مع سوريا".وذكرت صحيفة ستار التركية أن "الشركة منحت رخصة للتنقيب عن النفط لمدة 5 سنوات على مساحة 12.62 هكتار في محافظتي ماردين وشرناق".علاوة على ذلك، حصلت مجموعة "إنديغو توريزم في تيكاريت" على ترخيص للتنقيب عن النفط لمدة 5 سنوات في حقل بمساحة 30153 هكتارا في نفسهير.وتقع محافظتا ماردين وشرناق على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، وتطل بشكل مباشر على محافظة الحسكة السورية.وكانت قد عثرت شركة غوني يلدز للتنقيب عن النفط وإنتاجه على نفط في محافظتي ماردين وشرناق في عام 2018 وتقدمت بطلب لوزارة الطاقة التركية لإنتاجه.وبدأت تركيا أعمال التنقيب عن النفط في ولاية ماردين وشرناق في عام 1934 وتم العثور في تلك الفترة على النفط في عمق 1324 مترا ولكن تم إنهاء أعمال التنقيب في عام 1936 بسبب عدم وجود احتياطي كاف.وفي 3 آيار/مايو الجاري بدأت شركة النفط التركية أعمال التنقيب في نفس بئر النفط في شرناق الذي أغلق قبل 88 عاما.وتستخرج تركيا النفط في محافظة باطمان شرقي تركيا ووصل إنتاج النفط إلى 41 ألف برميل العام الماضي، بحسب ما أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز.وتستخرج تركيا النفط من باطمان حيث توجد هناك فقط 4 آبار.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/صحيفة-تركيا-تجري-عملية-تنقيب-عن-النفط-على-الحدود-السورية-1062837850.html

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