https://arabic.sputniknews.com/20220529/مسؤول-روسي-صفقات-توريد-الحبوب-الروسية-ستباع-بالروبل-لدول-العالم-1062833933.html
مسؤول روسي: صفقات توريد الحبوب الروسية ستباع بالروبل لدول العالم
مسؤول روسي: صفقات توريد الحبوب الروسية ستباع بالروبل لدول العالم
أعلن عضو مجلس الفيدرالية، أندريه كليشاس، اليوم الأحد أن توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى دول العالم ستكون مقابل الدفع بعملة الروبل الروسية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T05:05+0000
2022-05-29T05:05+0000
2022-05-29T05:05+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/06/1043000661_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_39da8a071dce6ad6c955fc72a41af15f.jpg
وجاء إعلان المسؤول الروسي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال فيها إن "توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي وكل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية".وكان وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، قد أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إمكانية التحول إلى صفقات التسليم المناقصات بالروبل الروسي.وأعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بشأن محاصيل الحبوب الزراعية لهذا العام في روسيا.وذكرت وزارة الزراعة في بيانها أنها تتوقع محصولا قياسيا خلال هذه السنة، حيث يمكن للحصاد أن يتجاور مستوى العام الماضي ويقترب من الحد الأقصى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/06/1043000661_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d4e25d1d545c456242ecc66ecabac8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
مسؤول روسي: صفقات توريد الحبوب الروسية ستباع بالروبل لدول العالم
تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس الفيدرالية، أندريه كليشاس، اليوم الأحد أن توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى دول العالم ستكون مقابل الدفع بعملة الروبل الروسية.
وجاء إعلان المسؤول الروسي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال فيها إن "توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي وكل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية".
وكان وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، قد أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إمكانية التحول إلى صفقات التسليم المناقصات بالروبل الروسي.
وأعلنت وزارة الزراعة الروسية
، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بشأن محاصيل الحبوب الزراعية لهذا العام في روسيا.
وذكرت وزارة الزراعة في بيانها أنها تتوقع محصولا قياسيا خلال هذه السنة، حيث يمكن للحصاد أن يتجاور مستوى العام الماضي ويقترب من الحد الأقصى".