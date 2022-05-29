مستوطنون يؤدون "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة داخل المسجد الأقصى.. فيديو وصور
09:28 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 29.05.2022)
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
اقتحم الآلاف من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، وأدوا "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة في تاريخ المسجد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن ما يزيد عن 1800 يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وقاموا بأداء صلوات تلمودية، وسجدوا "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة في تاريخ المسجد، بالتوازي مع اندلاع اشتباكات بين المصلين المسلمين في المسجد والمستوطنين، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.
המתיחות בהר הבית | כ-1,800 יהודים עלו להר הבית משעות הבוקר. לקראת סיום הביקורים החלו עימותים בין מתפללים מוסלמים למבקרים היהודים@VeredPelman— כאן חדשות (@kann_news) May 29, 2022
وعلى الرغم من ادعاء السلطات الإسرائيلية بوجود قرار بمنع مثل هذه الطقوس، إلا أن الشرطة الإسرائيلية سمحت بأداء المستوطنين للصلوات التلمودية، والسجود الملحمي الجماعي للمرة الأولى في تاريخ المسجد الأقصى.
مستوطنون يؤدون “سجود ملحمي" في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، وذلك لأول مرة في تاريخ #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/A8pZNvmJmi— 48 الإخبارية (@48nnews) May 29, 2022
وكان قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، قد صرح قبل قليل بأن قواته الشرطية تسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" على جميع القطاعات، ولن تسمح بتخريب أحداث "يوم القدس"، خاصة وأنها جمعت معلومات مهمة وقيمة بشأن مسار "مسيرة الأعلام"، تسمح لهم بمنع أي عمليات سماها بـ"الإرهابية" من قبل الفلسطينيين، لتخريب "يوم القدس" الإسرائيلي.
جانب من مسيرة الأعلام للمستوطنين في باحات #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/oXKeOmaQbM— 48 الإخبارية (@48nnews) May 29, 2022
وشدد قائد الشرطة الإسرائيلية على أن بلاده لن تسمح لأي "مخرب" أو "إرهابي" بانتهاك النظام وتخريب أحداث "يوم القدس" أثناء سريان "مسيرة الأعلام" في المدينة القديمة.
وفي سياق ذي صلة، اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.
"צריך לדאוג שהאירוע יישאר שמח, השוטרים יודעים מתי להבליג ומתי לנקוט ביד קשה": היערכות שיא בבירה#טלי_וספי @TaliMoreno_ @sefiova pic.twitter.com/p0PLOd7iZk— גלצ (@GLZRadio) May 29, 2022
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
ومن جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
الإعلام العبري: "بدء مسيرة الأعلام في اللد بحراسة مشددة من الجيش والشرطة" pic.twitter.com/aFG5yVmwOg— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022
ويأتي اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.
وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.