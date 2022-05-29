مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس.. فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
هاجم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بالتزامن مع "مسيرة الأعلام".
وذكر مراسل "سبوتنيك" في القدس، أن المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين "وسط حراسة من القوات الإسرائيلية".
وبثت مواقع إخبارية وناشطون مقاطع فيديو تظهر مستوطنين يقومون بالاعتداء على أهالي الشيخ جراح ويحطمون سياراتهم الخاصة.
עימותים בשכונת שייח' ג'ראח 😡😡😡😡😡😡😡😲😲😲😲😲😲😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕 pic.twitter.com/Gql05B6nLw— israel lives matter 🙂🙂🙂🙂 (@Skay53867153) May 29, 2022
وحاول شبان فلسطينيون التصدي للمستوطنين، إلا أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفريقهم باستخدام عربات المياه العادمة.
שייח ג'ראח לפני זמן קצר, יהודים זורקים אבנים על פלסטינים, רכבים נפגעו. וכל זה מול השוטרים. pic.twitter.com/OHzxxEonhH— Fadi Amun | فادي أمون | פאדי אמון (@FadiAmun) May 29, 2022
#כוחות כיבוש דחוף מדכאים צעירים בשכונת שייח' ג'ראח באמצעות מי שפכים— חדשות מהעולם הערבי (@HrryYlyy) May 29, 2022
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وشهدت العديد من البؤر في مدينة القدس الشرقية، اليوم الأحد، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين من جهة، وشبان فلسطينيين من جهة أخرى.
واندلعت المواجهات صباح اليوم، لدى اقتحام مئات المستوطنين بحماية الشرطة باحات المسجد الأقصى، وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية وأدوا صلوات تلمودية افترشوا خلالها الأرض، وهو ما يعد انتهاكا- بحسب فلسطينيين- للوضع الراهن بالمدينة المقدسة.
ولاحقا، وصلت إلى البلدة القديمة من القدس "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 25 ألف مستوطن، والتي جابت عددا من أحياء المدينة الفلسطينية، بما في ذلك منطقة باب العامود.
ويأتي ذلك خلال احتفال إسرائيل بما تسميه "يوم القدس" وفق التقويم العبري، والذي يؤرخ لذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967.