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https://arabic.sputniknews.com/20220529/مستوطنون-يهاجمون-منازل-الفلسطينيين-وممتلكاتهم-في-حي-الشيخ-جراح-بالقدس-فيديو-1062864489.html
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس.. فيديو
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس.. فيديو
هاجم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بالتزامن مع "مسيرة الأعلام". 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:54+0000
2022-05-29T16:54+0000
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أحداث الشيخ جراح في القدس
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وذكر مراسل "سبوتنيك" في القدس، أن المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين "وسط حراسة من القوات الإسرائيلية".وبثت مواقع إخبارية وناشطون مقاطع فيديو تظهر مستوطنين يقومون بالاعتداء على أهالي الشيخ جراح ويحطمون سياراتهم الخاصة.وحاول شبان فلسطينيون التصدي للمستوطنين، إلا أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفريقهم باستخدام عربات المياه العادمة.وشهدت العديد من البؤر في مدينة القدس الشرقية، اليوم الأحد، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين من جهة، وشبان فلسطينيين من جهة أخرى.واندلعت المواجهات صباح اليوم، لدى اقتحام مئات المستوطنين بحماية الشرطة باحات المسجد الأقصى، وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية وأدوا صلوات تلمودية افترشوا خلالها الأرض، وهو ما يعد انتهاكا- بحسب فلسطينيين- للوضع الراهن بالمدينة المقدسة.ولاحقا، وصلت إلى البلدة القديمة من القدس "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 25 ألف مستوطن، والتي جابت عددا من أحياء المدينة الفلسطينية، بما في ذلك منطقة باب العامود.ويأتي ذلك خلال احتفال إسرائيل بما تسميه "يوم القدس" وفق التقويم العبري، والذي يؤرخ لذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967.
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آخر أخبار القدس الأن, أحداث الشيخ جراح في القدس

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس.. فيديو

16:54 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين
إصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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هاجم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بالتزامن مع "مسيرة الأعلام".
وذكر مراسل "سبوتنيك" في القدس، أن المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين "وسط حراسة من القوات الإسرائيلية".
وبثت مواقع إخبارية وناشطون مقاطع فيديو تظهر مستوطنين يقومون بالاعتداء على أهالي الشيخ جراح ويحطمون سياراتهم الخاصة.
وحاول شبان فلسطينيون التصدي للمستوطنين، إلا أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفريقهم باستخدام عربات المياه العادمة.
وشهدت العديد من البؤر في مدينة القدس الشرقية، اليوم الأحد، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين من جهة، وشبان فلسطينيين من جهة أخرى.
واندلعت المواجهات صباح اليوم، لدى اقتحام مئات المستوطنين بحماية الشرطة باحات المسجد الأقصى، وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية وأدوا صلوات تلمودية افترشوا خلالها الأرض، وهو ما يعد انتهاكا- بحسب فلسطينيين- للوضع الراهن بالمدينة المقدسة.
ولاحقا، وصلت إلى البلدة القديمة من القدس "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 25 ألف مستوطن، والتي جابت عددا من أحياء المدينة الفلسطينية، بما في ذلك منطقة باب العامود.
ويأتي ذلك خلال احتفال إسرائيل بما تسميه "يوم القدس" وفق التقويم العبري، والذي يؤرخ لذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967.
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