مصدر يصف مفاوضات الاتحاد الأوروبي بخصوص العقوبات وحظر النفط الروسي بـ"الصعبة"
© Photo / Srdjan ZivulovicRazor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015.
© Photo / Srdjan Zivulovic
قال مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك الحظر النفطي، واصفا المفاوضات بـ"الصعبة"
وأشار المصدر إلى أن اجتماعا جديدا للجنة الممثلين الدائمين سيعقد يوم غد الاثنين، وسيكون أكثر وضوحا، على حد تعبيره.
وبحسب المصدر، لا تزال هناك العديد من القضايا الفنية والأسئلة حول الجدول الزمني للتخلص التدريجي من النفط الروسي.
في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظرا مرحليا على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف المزيد من البنوك وشخصيات عسكرية، بانتظار الموافقة عليها من المجلس والبرلمان الأوروبيين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية، مطلع الشهر الجاري، إن "الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية كبيرة مسؤولة عن جرائم حرب في بوتشا وماريوبول".
وأوضحت أن "تلك العقوبات تستهدف فصل بنوك روسية من التعامل بنظام سويفت بينها بنك (سبيربنك)".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية، مطلع الشهر الجاري، إن "الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية كبيرة مسؤولة عن جرائم حرب في بوتشا وماريوبول".
وأوضحت أن "تلك العقوبات تستهدف فصل بنوك روسية من التعامل بنظام سويفت بينها بنك (سبيربنك)".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
18 مايو, 14:26 GMT