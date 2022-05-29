https://arabic.sputniknews.com/20220529/مصرع-4-عمال-وإصابة-اثنين-إثر-انهيار-مطعم-وسط-بغداد-1062854504.html
مصرع 4 عمال وإصابة اثنين إثر انهيار مطعم وسط بغداد
مصرع 4 عمال وإصابة اثنين إثر انهيار مطعم وسط بغداد
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمصرع 4 عمال وإصابة اثنين آخرين جراء انهيار مطعم وسط العاصمة بغداد إثر انفجار ناتج عن تسرب غاز بالمطعم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:39+0000
2022-05-29T13:39+0000
2022-05-29T13:39+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/76/1018797686_0:273:3500:2242_1920x0_80_0_0_405a2731f656f61908265fca8b5d17a1.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الحصيلة النهائية لانهيار مطعم (ليلى) في منطقة الجادرية وسط بغداد بسبب انفجار لم تعرف طبيعته بعد، بلغت 4 ضحايا من العمال وإصابة 2 آخرين بجروح".وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المبنى انهار جراء انفجار في منظومة الغاز"، مشيرا إلى أن "فرق الدفاع المدني أنهت مهامها بعد عمل استمر لأكثر من 6 ساعات، وأن خبراء الأدلة الجنائية باشروا مهامهم لمعرفة ملابسات الحادث".وقبل نحو عام، أدى انفجار مماثل ناتج عن تسرب غاز بمطعم في حي الكاظمية شمال غربي بغداد، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/انهيار-مطعم-في-وسط-بغداد-إثر-انفجار-مجهول-صور-وفيديو-1062837967.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/76/1018797686_74:0:3427:2515_1920x0_80_0_0_973ab85b3c7b1b88f83f84f48c1e700f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
مصرع 4 عمال وإصابة اثنين إثر انهيار مطعم وسط بغداد
تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمصرع 4 عمال وإصابة اثنين آخرين جراء انهيار مطعم وسط العاصمة بغداد إثر انفجار ناتج عن تسرب غاز بالمطعم.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الحصيلة النهائية لانهيار مطعم (ليلى) في منطقة الجادرية وسط بغداد بسبب انفجار لم تعرف طبيعته بعد، بلغت 4 ضحايا من العمال وإصابة 2 آخرين بجروح".
وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المبنى انهار جراء انفجار في منظومة الغاز
"، مشيرا إلى أن "فرق الدفاع المدني أنهت مهامها بعد عمل استمر لأكثر من 6 ساعات، وأن خبراء الأدلة الجنائية باشروا مهامهم لمعرفة ملابسات الحادث".
وقبل نحو عام، أدى انفجار مماثل ناتج عن تسرب غاز
بمطعم في حي الكاظمية شمال غربي بغداد، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.