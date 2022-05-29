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https://arabic.sputniknews.com/20220529/مصر-تطالب-بوقف-أي-إجراءات-لتغيير-الهوية-العربية-للقدس-أو-تغيير-وضعها-القانوني-والتاريخي-1062859538.html
مصر تطالب بوقف أي إجراءات لتغيير الهوية العربية للقدس أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي
مصر تطالب بوقف أي إجراءات لتغيير الهوية العربية للقدس أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، على "ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وكذلك... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:20+0000
2022-05-29T15:20+0000
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وحذر شكري، خلال استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينيية جبريل الرجوب، من "مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، مجددا التأكيد على أن "مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة".وشدد على "موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل على تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".من جانبه، أعرب الرجوب عن "التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ومساعيها المُقدرة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه".و اقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/انطلاق-مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-ومواجهات-في-البلدة-القديمة-بالقدس-فيديو-1062857059.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مصر تطالب بوقف أي إجراءات لتغيير الهوية العربية للقدس أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي

15:20 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، على "ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".
وحذر شكري، خلال استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينيية جبريل الرجوب، من "مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، مجددا التأكيد على أن "مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة".
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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14:29 GMT
وشدد على "موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل على تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
من جانبه، أعرب الرجوب عن "التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ومساعيها المُقدرة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه".
و اقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
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