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https://arabic.sputniknews.com/20220529/مقتل-طفلين-وإصابة-آخر-إثر-انفجار-مخلفات-حرب-في-أفغانستان-1062833249.html
مقتل طفلين وإصابة آخر إثر انفجار مخلفات حرب في أفغانستان
مقتل طفلين وإصابة آخر إثر انفجار مخلفات حرب في أفغانستان
لقي طفلان مصرعهما وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة إثر انفجار ذخيرة غير منفجرة في ولاية قندوز بشمال أفغانستان، حسبما أكد مسؤول محلي يوم السبت. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T02:55+0000
2022-05-29T02:55+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وقع الحادث عندما انفجرت متفجرات من مخلفات الحرب في باغ-إي-ميري، وهي منطقة تقع في ضواحي مدينة قندوز عاصمة الولاية صباح يوم السبت، وفقا لعبيد الله عابد من إدارة شرطة الولاية.وذكر عابد، أن أحد الضحايا عثر على متفجرات من مخلفات الحرب عندما كانوا يلعبون بالقرب من حديقة، ونُقل الطفل الجريح إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي العلاج، وفقا لوكالة "شينخوا".ووفقا لوزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية في أفغانستان، فإن الألغام الأرضية والألغام المضادة للأفراد فضلا عن المتفجرات من مخلفات الحرب التي خلفتها الحروب تقتل أو تشوه نحو 120 شخصا كل شهر في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصادر-مقتل-نحو-10أشخاص-في-انفجارات-بكابول-وبلخ-بأفغانستان-1062701831.html
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أخبار أفغانستان اليوم

مقتل طفلين وإصابة آخر إثر انفجار مخلفات حرب في أفغانستان

02:55 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Wali Sabawoonانفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
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لقي طفلان مصرعهما وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة إثر انفجار ذخيرة غير منفجرة في ولاية قندوز بشمال أفغانستان، حسبما أكد مسؤول محلي يوم السبت.
وقع الحادث عندما انفجرت متفجرات من مخلفات الحرب في باغ-إي-ميري، وهي منطقة تقع في ضواحي مدينة قندوز عاصمة الولاية صباح يوم السبت، وفقا لعبيد الله عابد من إدارة شرطة الولاية.
وذكر عابد، أن أحد الضحايا عثر على متفجرات من مخلفات الحرب عندما كانوا يلعبون بالقرب من حديقة، ونُقل الطفل الجريح إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي العلاج، وفقا لوكالة "شينخوا".
انفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
مصادر: مقتل نحو 10 أشخاص في انفجارات بكابول وبلخ بأفغانستان
25 مايو, 16:53 GMT
ووفقا لوزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية في أفغانستان، فإن الألغام الأرضية والألغام المضادة للأفراد فضلا عن المتفجرات من مخلفات الحرب التي خلفتها الحروب تقتل أو تشوه نحو 120 شخصا كل شهر في البلاد.
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