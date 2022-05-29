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https://arabic.sputniknews.com/20220529/ملثمون-يهود-يعتدون-بالضرب-على-صحفي-عربي-بهيئة-البث-الإسرائيلية-فيديو-1062869112.html
ملثمون "يهود" يعتدون بالضرب على صحفي عربي بهيئة البث الإسرائيلية... فيديو
ملثمون "يهود" يعتدون بالضرب على صحفي عربي بهيئة البث الإسرائيلية... فيديو
قال صحفي عربي يعمل بهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إنه تعرض للضرب من قبل مستوطنين ملثمين عندما حاول تصويرهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، على مرأى... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T19:57+0000
2022-05-29T19:57+0000
إسرائيل
أحداث الشيخ جراح في القدس
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وقال الصحفي إياد حرب، وهو مراسل شؤون الشرطة في قناة "مكان" النسخة العربية من هيئة البث، في مقطع مصور، إنه كان يقوم بتغطية أحداث "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة من القدس، قبل أن يسمع باندلاع مواجهات في حي الشيخ جراح ويتوجه إلى هناك.وتابع أنه لدى محاولته تصوير ملثمين يتحدثون اللغة العبرية كانوا يقومون بأعمال شغب في الحي، قام ثلاثة منهم بالاعتداء عليه بالضرب.وأضاف: "هاجموني، وسرقوا هاتفي، وكسروا نظارتي. وقلت إنني صحفي، لكنهم لم يكترثوا. وقفت الشرطة في الجوار ولم تفعل شيئا".وأكد إياد حرب أن "الملثمين الذين خرجوا من مكتب عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في الشيخ جراح، رشوه بالغاز الحارق"، مضيفا: "سقطت، بعدها وقاموا بضربي".وبحسب قناة "كان" (النسخة العبرية من هيئة البث الرسمية) يعاني حرقا من حروق في الوجه وإصابات في الظهر.واندلعت مواجهات مساء اليوم الأحد، بين مستوطنين وشبان فلسطينيين من حي الشيخ جراح، وفق القناة الإسرائيلية.وأصيب 3 من المستوطنين إضافة إلى شاب فلسطيني خلال التراشق المتبادل بالحجارة.كما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شابين فلسطينيين في الحي قالت إنهم اعتدوا على عناصرها الذين كانوا ينشطون هناك. كذلك اندلعت اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين في عدد من المناطق بمدينة القدس الشرقية قبل وأثناء "مسيرة الأعلام".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/مستوطنون-يهاجمون-منازل-الفلسطينيين-وممتلكاتهم-في-حي-الشيخ-جراح-بالقدس-فيديو-1062864489.html
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إسرائيل, أحداث الشيخ جراح في القدس

ملثمون "يهود" يعتدون بالضرب على صحفي عربي بهيئة البث الإسرائيلية... فيديو

19:57 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين
إصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال صحفي عربي يعمل بهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إنه تعرض للضرب من قبل مستوطنين ملثمين عندما حاول تصويرهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، على مرأى من الشرطة الإسرائيلية التي لم تحرك ساكنا.
وقال الصحفي إياد حرب، وهو مراسل شؤون الشرطة في قناة "مكان" النسخة العربية من هيئة البث، في مقطع مصور، إنه كان يقوم بتغطية أحداث "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة من القدس، قبل أن يسمع باندلاع مواجهات في حي الشيخ جراح ويتوجه إلى هناك.
وتابع أنه لدى محاولته تصوير ملثمين يتحدثون اللغة العبرية كانوا يقومون بأعمال شغب في الحي، قام ثلاثة منهم بالاعتداء عليه بالضرب.
وأضاف: "هاجموني، وسرقوا هاتفي، وكسروا نظارتي. وقلت إنني صحفي، لكنهم لم يكترثوا. وقفت الشرطة في الجوار ولم تفعل شيئا".
وأكد إياد حرب أن "الملثمين الذين خرجوا من مكتب عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في الشيخ جراح، رشوه بالغاز الحارق"، مضيفا: "سقطت، بعدها وقاموا بضربي".
وبحسب قناة "كان" (النسخة العبرية من هيئة البث الرسمية) يعاني حرقا من حروق في الوجه وإصابات في الظهر.
واندلعت مواجهات مساء اليوم الأحد، بين مستوطنين وشبان فلسطينيين من حي الشيخ جراح، وفق القناة الإسرائيلية.
إصابات واعتقالات في مواجهات أهالي حي الشيخ جراح مع قوات إسرائيلية، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس.. فيديو
16:54 GMT
وأصيب 3 من المستوطنين إضافة إلى شاب فلسطيني خلال التراشق المتبادل بالحجارة.
كما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شابين فلسطينيين في الحي قالت إنهم اعتدوا على عناصرها الذين كانوا ينشطون هناك. كذلك اندلعت اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين في عدد من المناطق بمدينة القدس الشرقية قبل وأثناء "مسيرة الأعلام".
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