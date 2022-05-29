https://arabic.sputniknews.com/20220529/منع-مخرج-أفلام-من-المرور-على-السجادة-الحمراء-في-مهرجان-كان-بسبب-حذائه-1062842851.html
منع مخرج أفلام من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" بسبب حذائه
منع مخرج أفلام من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" بسبب حذائه
قال المخرج الكندي المنحدر من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، كلفن ريدفيرز، إنه مُنع من المرور فوق السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي الخامس والسبعين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T10:31+0000
2022-05-29T10:31+0000
2022-05-29T10:31+0000
منوعات
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المخرج هو عضو في مجتمع السكان الأصليين "دين" ونشأ في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا، أخبر شبكة "سي بي سي": "لقد نشأت في ثقافة تدور حول الأرض، وأحذية الموكاسين هي أمر كبير".وتابع: "أنا أفهم أن هناك قواعد معينة حول اللباس على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أنني إذا ارتديت بدلة توكسيدو، ورابطة عنق، وقطعة تظهر أنني من السكان الأصليين، فسيتم قبولها".وأضاف ريدفيرز أن أحذية الموكاسين "تعتبر إلى حد كبير ملابس تقليدية ورسمية" بين العديد من الثقافات في كندا.سافر المخرج إلى فرنسا مع وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين ودعي إلى العرض الأول لفيلم "Les Amandiers" للممثلة الفرنسية الإيطالية فاليريا بروني تيديشي في 22 مايو/ أيار.وقال ريدفيرز للعديد من وسائل الإعلام الكندية الكبرى، إن مسؤولي الأمن في المهرجان منعوه من العبور على السجادة الحمراء، ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه.وأوضح عند عودته إلى فانكوفر: "من الصعب نوعا ما معالجة أشياء من هذا القبيل. كنت تقريبا وحتى الآن، عندما أفكر في الأمر، (هذا) نوعا ما يجعلني أشعر بالضيق قليلا، شعرت بخيبة أمل وكنت غاضبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الفيلم-المغربي-أزرق-القفطان-يفوز-بجائزة-النقد-الدولي-في-مهرجان-كان-1062830087.html
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منوعات
منع مخرج أفلام من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" بسبب حذائه
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قال المخرج الكندي المنحدر من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، كلفن ريدفيرز، إنه مُنع من المرور فوق السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي الخامس والسبعين لأنه كان يرتدي حذاء موكاسين تقليديا.
المخرج هو عضو في مجتمع السكان الأصليين "دين" ونشأ في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا، أخبر شبكة "سي بي سي": "لقد نشأت في ثقافة تدور حول الأرض، وأحذية الموكاسين هي أمر كبير".
وتابع: "أنا أفهم أن هناك قواعد معينة حول اللباس
على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أنني إذا ارتديت بدلة توكسيدو، ورابطة عنق، وقطعة تظهر أنني من السكان الأصليين، فسيتم قبولها".
وأضاف ريدفيرز أن أحذية الموكاسين "تعتبر إلى حد كبير ملابس تقليدية ورسمية" بين العديد من الثقافات في كندا.
سافر المخرج إلى فرنسا مع وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين ودعي إلى العرض الأول لفيلم "Les Amandiers" للممثلة الفرنسية الإيطالية فاليريا بروني تيديشي في 22 مايو/ أيار.
وقال ريدفيرز للعديد من وسائل الإعلام الكندية الكبرى، إن مسؤولي الأمن في المهرجان
منعوه من العبور على السجادة الحمراء، ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه.
وأوضح عند عودته إلى فانكوفر: "من الصعب نوعا ما معالجة أشياء من هذا القبيل. كنت تقريبا وحتى الآن، عندما أفكر في الأمر، (هذا) نوعا ما يجعلني أشعر بالضيق قليلا، شعرت بخيبة أمل وكنت غاضبا".