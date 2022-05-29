https://arabic.sputniknews.com/20220529/مودريتش-يجدد-عقده-مع-ريال-مدريد-لموسم-آخر-1062854923.html

مودريتش يجدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر

مودريتش يجدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر

أفادت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، عن تجديد نادي ريال مدريد عقد لاعبه الكرواتي، لوكا مودريتش. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T13:48+0000

2022-05-29T13:48+0000

2022-05-29T13:48+0000

العالم

لوكا مودريتش

أخبار نادي ريال مدريد

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وتوصل لوكا مودريتش وريال مدريد إلى اتفاق نهائي بشأن استمرار اللاعب الكرواتي في النادي لموسم آخر، حيث كان مستوى أدائه الذي طوال الموسم هو السبب الرئيسي، للفائز السابق بالكرة الذهبية لعام 2018، لتمديد إقامته في مدريد.جاء ذلك بعد أن أبدى الطرفان رغبتهما بتمديد الصفقة، إذ كانت محادثة واحدة كافية لمودريتش، 36 عاما، لإكمال ما سيكون موسمه الحادي عشر في النادي. وكما هو الحال مع آخر تجديد له، ستكون الصفقة الجديدة لموسم واحد دون زيادة أو نقصان في الراتب، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.ولم يغلق لاعب خط الوسط الباب أمام اللعب لمزيد من المواسم التالية، كما اعترف في حفل توزيع جوائز MARCA Leyenda قبل أسبوعين.والفكرة التي تدور في أذهان مديري ريال مدريد الآن هي إيجاد مكان للكرواتي داخل الفريق، لكن طالما استمر في إظهار هذا المستوى، فسيكون مكانه على أرض الملعب.وكان مودريتش قد فاز بالكرة الذهبية عام 2018، إضافة إلى حصده مع فريقه الملكي الملكي 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أحرز اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.

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العالم, لوكا مودريتش, أخبار نادي ريال مدريد