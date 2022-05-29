https://arabic.sputniknews.com/20220529/نجم-برشلونة-منتقدا-محمد-صلاح-لا-تتحدث-قبل-النهائي-اهزم-ريال-مدريد-ثم-تكلم-1062844160.html

نجم برشلونة منتقدا محمد صلاح: لا تتحدث قبل النهائي.. اهزم ريال مدريد ثم تكلم

نجم برشلونة منتقدا محمد صلاح: لا تتحدث قبل النهائي.. اهزم ريال مدريد ثم تكلم

انتقد نجم برشلونة السابق تيري هنري مهاجم ليفربول محمد صلاح، مؤكدا خطأ تصريحات الأخير قبل مباراة فريقه أمام ريال مدريد. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T11:10+0000

2022-05-29T11:10+0000

2022-05-29T11:10+0000

أخبار نادي ريال مدريد

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ووفقا لموقع بطولات رفض هنري تصريحات صلاح لافتا إلى أن الفيصل هو الفوز وتسجيل الاهداف داخل الشباك.وقال: "أقول دائمًا شيئًا، لا تتحدث قبل النهائي، اهزم ريال مدريد ثم تحدث، وقل لقد كان انتقامًا وكل ذلك، عندما تتحدث قبل المباراة النهائية، عليك الفوز بها".وعن أداء ليفربول قال هنري: "ليفربول كان لديه الكثير ولكنهم واجهوا، تيبو كورتوا"، مشيدا بأداء حارس الريال قائلا: "تذكروا ما قلته في نصف النهائي، الناس لا يقدرونه التقدير الذي يستحقه".وأضاف: "إنه أحد أفضل الحراس في العالم وأفضل من إيدرسون، وهذا ما أثبته في المباراة".وانتهت المباراة التي جمعت ريال مدريد وليفربول أمس في استاد "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، بفوز فريق الريال بهدف مقابل لا شيء.

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أخبار نادي ريال مدريد