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نقل أحمال كهرباء طبرق الليبية على الشبكة المصرية
نقل أحمال كهرباء طبرق الليبية على الشبكة المصرية
أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأحد، قيامها بعملية نقل الأحمال في مدينة طبرق على خط الشبكة المصرية على خلفية العجز في إنتاج الطاقة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:35+0000
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العالم العربي
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وقال الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها العامة في "فيسبوك" إنها ستلجأ إلى استيراد الكهرباء من مصر، وذلك بنقل أحمال مدينة طبرق الواقعة شمال شرقي البلاد على خط شبكة الكهرباء المصرية.وبحسب موقع "الحدث" تشهد المدن والمناطق الواقعة شرقي البلاد منذ أيام عملية طرح أحمال تستمر لمدة تصل إلى 6 ساعات بشكل يومي.
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العالم العربي

نقل أحمال كهرباء طبرق الليبية على الشبكة المصرية

16:35 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Artem Kreminsky
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأحد، قيامها بعملية نقل الأحمال في مدينة طبرق على خط الشبكة المصرية على خلفية العجز في إنتاج الطاقة.
وقال الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها العامة في "فيسبوك" إنها ستلجأ إلى استيراد الكهرباء من مصر، وذلك بنقل أحمال مدينة طبرق الواقعة شمال شرقي البلاد على خط شبكة الكهرباء المصرية.

أوضحت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أنها لجأت إلى هذا العمل حتى يتم التخفيف من ساعات طرح الأحمال بالشبكة الشرقية، نتيجة العجز في الإنتاج.

وبحسب موقع "الحدث" تشهد المدن والمناطق الواقعة شرقي البلاد منذ أيام عملية طرح أحمال تستمر لمدة تصل إلى 6 ساعات بشكل يومي.
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