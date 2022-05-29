https://arabic.sputniknews.com/20220529/نقل-أحمال-كهرباء-طبرق-الليبية-على-الشبكة-المصرية---1062861574.html
نقل أحمال كهرباء طبرق الليبية على الشبكة المصرية
نقل أحمال كهرباء طبرق الليبية على الشبكة المصرية
أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأحد، قيامها بعملية نقل الأحمال في مدينة طبرق على خط الشبكة المصرية على خلفية العجز في إنتاج الطاقة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:35+0000
2022-05-29T16:35+0000
2022-05-29T16:35+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101654/26/1016542631_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_969e4b5a4e531489e83571a3a02af77b.jpg
وقال الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها العامة في "فيسبوك" إنها ستلجأ إلى استيراد الكهرباء من مصر، وذلك بنقل أحمال مدينة طبرق الواقعة شمال شرقي البلاد على خط شبكة الكهرباء المصرية.وبحسب موقع "الحدث" تشهد المدن والمناطق الواقعة شرقي البلاد منذ أيام عملية طرح أحمال تستمر لمدة تصل إلى 6 ساعات بشكل يومي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101654/26/1016542631_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_0c434c892132a03f4ab101059fafb999.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
نقل أحمال كهرباء طبرق الليبية على الشبكة المصرية
تابعنا عبر
أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأحد، قيامها بعملية نقل الأحمال في مدينة طبرق على خط الشبكة المصرية على خلفية العجز في إنتاج الطاقة.
وقال الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها العامة في "فيسبوك" إنها ستلجأ إلى استيراد الكهرباء من مصر، وذلك بنقل أحمال مدينة طبرق الواقعة شمال شرقي البلاد على خط شبكة الكهرباء المصرية.
أوضحت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أنها لجأت إلى هذا العمل حتى يتم التخفيف من ساعات طرح الأحمال بالشبكة الشرقية، نتيجة العجز في الإنتاج.
وبحسب موقع "الحدث" تشهد
المدن والمناطق الواقعة شرقي البلاد منذ أيام عملية طرح أحمال تستمر لمدة تصل إلى 6 ساعات بشكل يومي.