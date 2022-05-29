https://arabic.sputniknews.com/20220529/هآرتس-إسرائيل-تدرس-الموافقة-على-طلب-سعودي-يخص-تيران-وصنافير-1062858171.html

هآرتس: إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي يخص "تيران وصنافير"

هآرتس: إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي يخص "تيران وصنافير"

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس طلبا سعوديا بشأن الموافقة على تغيير انتشار المراقبين الدوليين في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:54+0000

2022-05-29T14:54+0000

2022-05-29T14:54+0000

مصر

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102177/00/1021770042_146:0:1604:820_1920x0_80_0_0_97396ba299488aaf9e8296b7d316cdc0.jpg

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة قالت، إنها مشاركة في المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بين السعودية وإسرائيل: "تسعى الرياض إلى تطوير جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تطلان على طريق الشحن المؤدي إلى (ميناء) إيلات - وهي خطوة تتطلب موافقة إسرائيل".وتابعت: "إذا توصل الطرفان إلى تفاهم حول هذه القضية، فسيكون ذلك أول اتفاق سياسي علني بينهما، وتأمل إسرائيل أن يمهد ذلك الطريق لمبادرات أخرى".لكن في الوقت الحالي، يبدو أن السعوديين غير مهتمين بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، ووفقا لمصدر سياسي إسرائيلي، فإن "طريق التطبيع لا يزال طويلا".وبحسب الصحيفة العبرية "توسطت الإدارة الأمريكية مؤخرا بين إسرائيل والسعودية ومصر لتنظيم الإشراف على جزيرتي تيران وصنافير، وذلك قبل زيارة الرئيس جو بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل، والتي يمكن أن يصل خلالها إلى السعودية أيضا".وأضافت "هآرتس": في إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن إدارة بايدن تريد إذابة جليد العلاقات مع الرياض - من بين أمور أخرى على خلفية أزمة الطاقة التي خلقتها الحرب في أوكرانيا".وختمت بالقول"تريد الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية زيادة إنتاج النفط في أراضيها، وبالتالي تقليل حصة روسيا وإيران في السوق".

https://arabic.sputniknews.com/20170624/الرئيس-المصري-الحدود-البحرية-1024754460.html

مصر

إسرائيل

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية