https://arabic.sputniknews.com/20220529/هاكرز-يخترقون-أجهزة-الأغنياء-لإجبارهم-على-إطعام-المشردين-والأطفال-الفقراء-1062871504.html
هاكرز يخترقون أجهزة الأغنياء لإجبارهم على إطعام المشردين والأطفال الفقراء
هاكرز يخترقون أجهزة الأغنياء لإجبارهم على إطعام المشردين والأطفال الفقراء
قررت مجموعة من القراصنة الإلكترونية (الهاكرز) توجيه نشاطهم إلى العمل الخيري، عن طريق إجبار ضحاياهم على إطعام الفقراء ومساعدة المشردين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T21:38+0000
2022-05-29T21:38+0000
2022-05-29T21:38+0000
مجتمع
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وقال موقع "techtimes" إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "GoodWill" تنفذ عمليات اختراق لأجهزة الأغنياء، ثم تطلب منهم فدية منهم عبارة عن منح الفقراء وجبات من مطاعم شهيرة مثل كنتاكي وبيتزا هت أو دومينوز، أو أن يطلبوا أعمال خيرية أخرى.يشار إلى أن مجموعات الهاكرز التي تعمل ضمن برامج الفدية، عادة ما تطلب مبالغ ضخمة من المال تبلغ قيمتها مليون دولار من العملات المشفرة.ووصف الموقع جماعة "GoodWill" بشخصية روبن هود الذي يسرق من الأغنياء لإعطاء المال للفقراء، مشيرا إلى أن تلك الجماعة مقرها في مدينة مومباي الهندية.وبمجرد أن ينجح هؤلاء الهاكرز في اختراق أنظمة تشغيل أجهزة ضحاياهم يبدأون في تشفير الملفات لمنع صاحب الجهاز من الوصول إلى ملفاته، بعدها يطلبون ما لا يقل عن 3 أعمال خيرية من الضحية حتى يسمحوا له بالوصول إلى ملفاته.وتتضن الأعمال الخيرية التي يطلبها الهاكرز التبرع بأغطية فراش وملابس جديدة للمشردين، شريطة أن يتم توثيق عملية التبرع من خلال تصويرها وإرسال تلك المقاطع عبر فيسبوك وواتساب وإنستغرام.بعد ذلك، يطلب الهاكرز من الضحايا إطعام ما لا يقل عن 5 أطفال فقراء دون سن 13 عاما مع دومينوز أو بيتزا هت أو كنتاكي.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
هاكرز يخترقون أجهزة الأغنياء لإجبارهم على إطعام المشردين والأطفال الفقراء
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قررت مجموعة من القراصنة الإلكترونية (الهاكرز) توجيه نشاطهم إلى العمل الخيري، عن طريق إجبار ضحاياهم على إطعام الفقراء ومساعدة المشردين.
وقال موقع "techtimes
" إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "GoodWill" تنفذ عمليات اختراق لأجهزة الأغنياء، ثم تطلب منهم فدية منهم عبارة عن منح الفقراء وجبات من مطاعم شهيرة مثل كنتاكي وبيتزا هت أو دومينوز، أو أن يطلبوا أعمال خيرية أخرى.
يشار إلى أن مجموعات الهاكرز التي تعمل ضمن برامج الفدية، عادة ما تطلب مبالغ ضخمة من المال
تبلغ قيمتها مليون دولار من العملات المشفرة.
ووصف الموقع جماعة "GoodWill" بشخصية روبن هود الذي يسرق من الأغنياء لإعطاء المال للفقراء، مشيرا إلى أن تلك الجماعة مقرها في مدينة مومباي الهندية.
وبمجرد أن ينجح هؤلاء الهاكرز في اختراق أنظمة تشغيل أجهزة ضحاياهم يبدأون في تشفير الملفات لمنع صاحب الجهاز من الوصول إلى ملفاته، بعدها يطلبون ما لا يقل عن 3 أعمال خيرية من الضحية حتى يسمحوا له بالوصول إلى ملفاته.
وتتضن الأعمال الخيرية التي يطلبها الهاكرز التبرع بأغطية فراش وملابس جديدة للمشردين، شريطة أن يتم توثيق عملية التبرع من خلال تصويرها وإرسال تلك المقاطع عبر فيسبوك وواتساب وإنستغرام.
بعد ذلك، يطلب الهاكرز من الضحايا إطعام ما لا يقل عن 5 أطفال فقراء دون سن 13 عاما مع دومينوز أو بيتزا هت أو كنتاكي.