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هتاف "الموت للعرب" في "مسيرة الأعلام" يحرج قائد شرطة إسرائيلي... فيديو
هتاف "الموت للعرب" في "مسيرة الأعلام" يحرج قائد شرطة إسرائيلي... فيديو
أحرج هتاف عنصري أطلقه مستوطنون شاركوا في "مسيرة الأعلام"، مساء اليوم الأحد، قائد شرطة منطقة القدس دورون تورغمان، الذي فشل في السيطرة على الموقف. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:43+0000
2022-05-29T15:43+0000
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في تغريدة على "تويتر" أرفقتها بفيديو يوثق الواقعة: "هتف مشاركون في مسيرة الأعلام "الموت للعرب"، قرب قائد منطقة القدس- لكنه لم يتمكن من وقف الهتافات".وأظهر الفيديو مجموعة من الشبان اليهود يحلمون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "الموت للعرب" فيما سُمع المسؤول الشرطي الإسرائيلي يطالبهم بالتوقف دون جدوى.وسمع المستوطنون في أكثر من بؤرة في البلدة القديمة من القدس يرددون هتافات عنصرية أخرى بينها "شعفاط يحترق"، في إشارة لمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين بالقدس، وعبارات أخرى مسيئة للعرب والمسلمين.وانطلقت "مسيرة الأعلام" بمشاركة 25 ألف مستوطن إسرائيلي ومن المقرر أن تصل وفق المسار المخطط له إلى منطقة باب العامود وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.وقبل ذلك بقليل، أسقطت الشرطة الإسرائيلية طائرة "درون" صغيرة، تحمل علم فلسطين كانت تحلق فوق باب العامود خوفا من إمكانية أن تشكل خطرا على المشاركين في "مسيرة الأعلام".وتنطلق المسيرة التي يعتبرها الفلسطينيون "استفزازية"، في ما يسميه الإسرائيليون "يوم القدس"، والذي يؤرخ لذكرى احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الشرطة-الإسرائيلية-تسقط-درون-تحمل-علم-فلسطين-فوق-باب-العامود-بالقدس-فيديو-1062859355.html
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هتاف "الموت للعرب" في "مسيرة الأعلام" يحرج قائد شرطة إسرائيلي... فيديو

15:43 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
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أحرج هتاف عنصري أطلقه مستوطنون شاركوا في "مسيرة الأعلام"، مساء اليوم الأحد، قائد شرطة منطقة القدس دورون تورغمان، الذي فشل في السيطرة على الموقف.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في تغريدة على "تويتر" أرفقتها بفيديو يوثق الواقعة: "هتف مشاركون في مسيرة الأعلام "الموت للعرب"، قرب قائد منطقة القدس- لكنه لم يتمكن من وقف الهتافات".
وأظهر الفيديو مجموعة من الشبان اليهود يحلمون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "الموت للعرب" فيما سُمع المسؤول الشرطي الإسرائيلي يطالبهم بالتوقف دون جدوى.
وسمع المستوطنون في أكثر من بؤرة في البلدة القديمة من القدس يرددون هتافات عنصرية أخرى بينها "شعفاط يحترق"، في إشارة لمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين بالقدس، وعبارات أخرى مسيئة للعرب والمسلمين.
وانطلقت "مسيرة الأعلام" بمشاركة 25 ألف مستوطن إسرائيلي ومن المقرر أن تصل وفق المسار المخطط له إلى منطقة باب العامود وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
مدينة القدس - مسجد قبة الصخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
الشرطة الإسرائيلية تسقط "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود بالقدس.. فيديو
15:18 GMT
وقبل ذلك بقليل، أسقطت الشرطة الإسرائيلية طائرة "درون" صغيرة، تحمل علم فلسطين كانت تحلق فوق باب العامود خوفا من إمكانية أن تشكل خطرا على المشاركين في "مسيرة الأعلام".
وتنطلق المسيرة التي يعتبرها الفلسطينيون "استفزازية"، في ما يسميه الإسرائيليون "يوم القدس"، والذي يؤرخ لذكرى احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967.
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