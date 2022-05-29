https://arabic.sputniknews.com/20220529/هرتسوغ-علينا-مواجهة-القتلة-الذين-يريدون-إلحاق-الأذى-بنا-حتى-في-القدس-1062867158.html

هرتسوغ: علينا مواجهة القتلة الذين يريدون إلحاق الأذى بنا حتى في القدس

هرتسوغ: علينا مواجهة القتلة الذين يريدون إلحاق الأذى بنا حتى في القدس

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه مازال على بلاده مواجهة من سماهم "القتلة المجرمين" الذين يسعون لإلحاق الأذى بالإسرائيليين حتى في مدينة القدس. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T18:26+0000

2022-05-29T18:26+0000

2022-05-29T18:26+0000

إسرائيل

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جاء ذلك خلال كلمة لهرتسوغ بمناسبة احتفال إسرائيل بـ "يوم القدس" والذي يؤرخ لذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.وقال هرتسوغ في كلمته بمنطقة "تلة الذخيرة" بالقدس التي شهدت مواجهة حامية الوطيس بين إسرائيل والجيش الأردني في حرب عام 1967: "في هذا اليوم المهم، الذي في محوره وحدة القدس (الغربية والشرقية)، يجب أن نؤكد ونوضح بأوضح صورة: القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، ورمز الدولة والسيادة الإسرائيلية، وهكذا ستكون إلى الأبد".وأضاف: "التنوع البشري الفريد الذي تمثله القدس، الفسيفساء الملونة لأبناء جميع الأديان والطوائف والقطاعات، لا تتعارض مع وحدة سيادتها، بل على العكس - إنها تفرض علينا مسؤولية مفرطة".وقال هرتسوغ: "انطلاقا من هذا الالتزام السيادي يأتي التزامنا بحرية الإيمان والعبادة الدينية لكل من يطرق أبواب المدينة، والتي هي أبواب السماء، إيمانا بأن: "بَيْتِي بَيْتَ الصَّلاَةِ يُدْعَى لِكُلِّ الشُّعُوبِ (سفر إشعياء 56: 7)".وختم بالقول: "الأشهر القليلة الماضية أظهرت لنا مرارا وتكرارا أننا ما زلنا مطالبين بمواجهة قتلة مجرمين يسعون لإلحاق الأذى بنا - حتى في القدس. طريقهم لن ينجح، لا في العاصمة الأبدية لإسرائيل ولا في أي مكان آخر".يشار إلى أن مدينة القدس الشرقية، شهدت اليوم مسيرة حاشدة بمشاركة ما يزيد على 25 ألف مستوطن بمناسبة "يوم القدس"، تحت اسم "مسيرة الأعلام"، شهدت مواجهات بين المشاركين فيها والفلسطينيين في عدد من أحياء البلدة القديمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/بينيت-القدس-عاصمة-إسرائيل-الأبدية-وأهنئ-المشاركين-في-مسيرة-الأعلام-1062864987.html

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