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واشنطن بوست: المرتزقة الغربيون يفرون من أوكرانيا
واشنطن بوست: المرتزقة الغربيون يفرون من أوكرانيا
أفادت مصادر إعلام أمريكية عن هروب مرتزقة أجانب من أوكرانيا بسبب نقص الأسلحة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:13+0000
2022-05-29T16:14+0000
العالم
واشنطن بوست
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
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وتحدثت صحيفة واشنطن بوست، عن هروب مرتزقة أجانب من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين واجهوا نقصا في الأسلحة والمعدات إضافة إلى المعلومات المضللة.وقالت الصحيفة: "تحدث المسلحون من الولايات المتحدة ودول أخرى عن الاختلافات الصارخة بين ما يتوقعون رؤيته في أوكرانيا وما شهدوه بالفعل. واستذكروا كيف خاضوا معركة غير مجهزة وغير مسلحة بشكل كافٍ، لقد رأوا أصدقاءهم يموتون وقرروا أنهم لن يعودوا أبدًا".وأصبح الصراع الذي تشهده أوكرانيا مقصدا لجنود قدامى لم يشاركوا في أعمال قتالية من قبل، ولم يواجهوا متمردين غير مدربين، حيث قال أحد المرتزقة إن القيادة الأوكرانية لم تهتم بالتواصل بين المقاتلين، فيما تحدث آخر عن قلة الوعي بالوضع والجهل التام بالمنطقة، فيما خلص آخر إلى القول: "منذ البداية، لم يكن لدينا أي فرصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/نجل-وزيرة-بريطانية-يقاتل-في-أوكرانيا-وروسيا-ترد-بتحقيق-جنائي-1062844346.html
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العالم, واشنطن بوست, أخبار أوكرانيا, مرتزقة

واشنطن بوست: المرتزقة الغربيون يفرون من أوكرانيا

16:13 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 29.05.2022)
© AFP 2022 / Brendan Smialowski صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
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أفادت مصادر إعلام أمريكية عن هروب مرتزقة أجانب من أوكرانيا بسبب نقص الأسلحة.
وتحدثت صحيفة واشنطن بوست، عن هروب مرتزقة أجانب من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين واجهوا نقصا في الأسلحة والمعدات إضافة إلى المعلومات المضللة.
وقالت الصحيفة: "تحدث المسلحون من الولايات المتحدة ودول أخرى عن الاختلافات الصارخة بين ما يتوقعون رؤيته في أوكرانيا وما شهدوه بالفعل. واستذكروا كيف خاضوا معركة غير مجهزة وغير مسلحة بشكل كافٍ، لقد رأوا أصدقاءهم يموتون وقرروا أنهم لن يعودوا أبدًا".
قصر وستمنستر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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نجل وزيرة بريطانية يقاتل في أوكرانيا.. وروسيا ترد بتحقيق جنائي
11:11 GMT
وأصبح الصراع الذي تشهده أوكرانيا مقصدا لجنود قدامى لم يشاركوا في أعمال قتالية من قبل، ولم يواجهوا متمردين غير مدربين، حيث قال أحد المرتزقة إن القيادة الأوكرانية لم تهتم بالتواصل بين المقاتلين، فيما تحدث آخر عن قلة الوعي بالوضع والجهل التام بالمنطقة، فيما خلص آخر إلى القول: "منذ البداية، لم يكن لدينا أي فرصة".
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