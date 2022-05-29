عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/وزارة-الكهرباء-العراقية-تعلن-إحصائية-بأعداد-الأبراج-التي-تعرضت-للتخريب-1062854089.html
وزارة الكهرباء العراقية تعلن إحصائية بأعداد الأبراج التي تعرضت للتخريب
وزارة الكهرباء العراقية تعلن إحصائية بأعداد الأبراج التي تعرضت للتخريب
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن خطة لحماية الأبراج والخطوط الناقلة من محاولات الاستهداف والتخريب. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:33+0000
2022-05-29T13:33+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050362663_0:91:1001:654_1920x0_80_0_0_44700be3c9520a52649f942407044c3a.jpg
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال موسى إن "هناك قلقا من تكرار العمليات التخريبية التي طالت الخطوط الناقلة والأبراج خلال الصيف الماضي".وأوضح أن نحو 171 إلى 174 برجا تعرضت للتدمير خلال الصيف الماضي وتسببت في أذى المواطنين.وذكر أن وزارة الكهرباء تنسق مع الوزارات الأمنية لحماية الأبراج والخطوط الناقلة.وأشار إلى أنه تم فتح مراكز وأرقام ساخنة لاتصالات المواطنين في حال رصد أي جهة تقوم بعمل تخريبي.ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه مبكرا جميع القطاعات العسكرية والأمنية والجهد الاستخباري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد مسارات الخطوط وحمايتها ونصب كاميرات حرارية وتسيير أفواج طوارئ بطيران مسير.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزارة-الكهرباء-العراقية-تعلن-بدء-المراحل-الأولية-لإنشاء-محطات-الطاقة-الشمسية-1062517680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050362663_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_06d72f22cb17b2898a9dfb6573a61ad6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

وزارة الكهرباء العراقية تعلن إحصائية بأعداد الأبراج التي تعرضت للتخريب

13:33 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaقتيلان في تصدي القبائل العربية لمحاولة (مسلحي أمريكا) سرقة محطة كهرباء شرقي سوريا
قتيلان في تصدي القبائل العربية لمحاولة (مسلحي أمريكا) سرقة محطة كهرباء شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن خطة لحماية الأبراج والخطوط الناقلة من محاولات الاستهداف والتخريب.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
وزارة الكهرباء العراقية تعلن بدء المراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية
21 مايو, 15:49 GMT
وقال موسى إن "هناك قلقا من تكرار العمليات التخريبية التي طالت الخطوط الناقلة والأبراج خلال الصيف الماضي".
وأوضح أن نحو 171 إلى 174 برجا تعرضت للتدمير خلال الصيف الماضي وتسببت في أذى المواطنين.
وذكر أن وزارة الكهرباء تنسق مع الوزارات الأمنية لحماية الأبراج والخطوط الناقلة.
وأشار إلى أنه تم فتح مراكز وأرقام ساخنة لاتصالات المواطنين في حال رصد أي جهة تقوم بعمل تخريبي.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه مبكرا جميع القطاعات العسكرية والأمنية والجهد الاستخباري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد مسارات الخطوط وحمايتها ونصب كاميرات حرارية وتسيير أفواج طوارئ بطيران مسير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала