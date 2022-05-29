https://arabic.sputniknews.com/20220529/وزارة-الكهرباء-العراقية-تعلن-إحصائية-بأعداد-الأبراج-التي-تعرضت-للتخريب-1062854089.html
وزارة الكهرباء العراقية تعلن إحصائية بأعداد الأبراج التي تعرضت للتخريب
وزارة الكهرباء العراقية تعلن إحصائية بأعداد الأبراج التي تعرضت للتخريب
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن خطة لحماية الأبراج والخطوط الناقلة من محاولات الاستهداف والتخريب. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:33+0000
2022-05-29T13:33+0000
2022-05-29T13:33+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال موسى إن "هناك قلقا من تكرار العمليات التخريبية التي طالت الخطوط الناقلة والأبراج خلال الصيف الماضي".وأوضح أن نحو 171 إلى 174 برجا تعرضت للتدمير خلال الصيف الماضي وتسببت في أذى المواطنين.وذكر أن وزارة الكهرباء تنسق مع الوزارات الأمنية لحماية الأبراج والخطوط الناقلة.وأشار إلى أنه تم فتح مراكز وأرقام ساخنة لاتصالات المواطنين في حال رصد أي جهة تقوم بعمل تخريبي.ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه مبكرا جميع القطاعات العسكرية والأمنية والجهد الاستخباري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد مسارات الخطوط وحمايتها ونصب كاميرات حرارية وتسيير أفواج طوارئ بطيران مسير.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزارة-الكهرباء-العراقية-تعلن-بدء-المراحل-الأولية-لإنشاء-محطات-الطاقة-الشمسية-1062517680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وزارة الكهرباء العراقية تعلن إحصائية بأعداد الأبراج التي تعرضت للتخريب
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن خطة لحماية الأبراج والخطوط الناقلة من محاولات الاستهداف والتخريب.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال موسى إن "هناك قلقا من تكرار العمليات التخريبية التي طالت الخطوط الناقلة والأبراج خلال الصيف الماضي".
وأوضح أن نحو 171 إلى 174 برجا تعرضت للتدمير خلال الصيف الماضي وتسببت في أذى المواطنين.
وذكر أن وزارة الكهرباء تنسق مع الوزارات الأمنية لحماية الأبراج والخطوط الناقلة.
وأشار إلى أنه تم فتح مراكز وأرقام ساخنة لاتصالات المواطنين في حال رصد أي جهة تقوم بعمل تخريبي.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه مبكرا جميع القطاعات العسكرية والأمنية والجهد الاستخباري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد مسارات الخطوط وحمايتها ونصب كاميرات حرارية وتسيير أفواج طوارئ بطيران مسير.