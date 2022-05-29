https://arabic.sputniknews.com/20220529/وزراء-خارجية-اليابان-وكوريا-الجنوبية-وأمريكا-يتعهدون-بالتصدي-لـاستفزازات-كوريا-الشمالية-1062833780.html
وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا يتعهدون بالتصدي لـ"استفزازات" كوريا الشمالية
وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا يتعهدون بالتصدي لـ"استفزازات" كوريا الشمالية
تعهد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ببذل جميع الجهود لإنهاء أنشطة كوريا الشمالية "المزعزعة للاستقرار" وإعادتها إلى طاولة الحوار. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T04:54+0000
2022-05-29T04:54+0000
2022-05-29T04:54+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وأعرب وزير الخارجية الكوري بارك جين، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، والياباني يوشيماسا هاياشي، عن أسفهم العميق إزاء فشل تمرير قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على الشمال.وقال وزراء الخارجية، في بيان مشترك، أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا، إنه "على الرغم من دعم 13 دولة عضوا في مجلس الأمن، فإننا نأسف بشدة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار ردا على انتهاكات كوريا الشمالية الصارخة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن الدولي".وقد أجرت كوريا الشمالية حتى الآن 17 جولة من تجارب إطلاق الصواريخ هذا العام، وكان آخرها يوم الثلاثاء، حيث أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ باليستية، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات.وأشارت الخارجية الأمريكية في وقت سابق إلى أن بيونغ يانغ أطلقت إلى الآن ما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية عابرة للقارات هذا العام.كما جدد الوزراء التزامهم بالحوار الدبلوماسي الجاد مع كوريا الشمالية. وقال البيان المشترك "نؤكد أن الطريق إلى حوار جاد ومستدام لا يزال مفتوحا. ونحث كوريا الشمالية على العودة إلى المفاوضات".من جانب آخر، حث الوزراء كوريا الشمالية على العمل مع المجتمع الدولي لوقف انتشار كوفيد-19 في كوريا الشمالية.وقالوا "نعرب عن قلقنا العميق إزاء المصاعب الخطيرة التي يعاني منها الشعب في كوريا الشمالية، بما في ذلك استمرار تفشي كوفيد-19. ونأمل أن تستجيب كوريا الشمالية لعروض المساعدة الدولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يأمر-برد-صارم-على-أي-استفزازات-من-جارتها-الشمالية-1062787587.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا يتعهدون بالتصدي لـ"استفزازات" كوريا الشمالية
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تعهد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ببذل جميع الجهود لإنهاء أنشطة كوريا الشمالية "المزعزعة للاستقرار" وإعادتها إلى طاولة الحوار.
وأعرب وزير الخارجية الكوري بارك جين، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، والياباني يوشيماسا هاياشي، عن أسفهم العميق إزاء فشل تمرير قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على الشمال.
وقال وزراء الخارجية، في بيان مشترك، أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا، إنه "على الرغم من دعم 13 دولة عضوا في مجلس الأمن، فإننا نأسف بشدة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار ردا على انتهاكات كوريا الشمالية الصارخة
والمتكررة لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف البيان "نعيد تأكيد التزامنا بزيادة التنسيق مع المجتمع الدولي، لحث كوريا الشمالية على وقف أنشطتها غير القانونية والعودة إلى الحوار بدلا من ذلك".
وقد أجرت كوريا الشمالية حتى الآن 17 جولة من تجارب إطلاق الصواريخ هذا العام، وكان آخرها يوم الثلاثاء، حيث أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ باليستية، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأشارت الخارجية الأمريكية في وقت سابق إلى أن بيونغ يانغ أطلقت إلى الآن ما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية عابرة للقارات هذا العام.
كما جدد الوزراء التزامهم بالحوار الدبلوماسي الجاد مع كوريا الشمالية. وقال البيان المشترك "نؤكد أن الطريق إلى حوار جاد ومستدام لا يزال مفتوحا
. ونحث كوريا الشمالية على العودة إلى المفاوضات".
من جانب آخر، حث الوزراء كوريا الشمالية على العمل مع المجتمع الدولي لوقف انتشار كوفيد-19 في كوريا الشمالية.
وقالوا "نعرب عن قلقنا العميق إزاء المصاعب الخطيرة التي يعاني منها الشعب في كوريا الشمالية، بما في ذلك استمرار تفشي كوفيد-19. ونأمل أن تستجيب كوريا الشمالية لعروض المساعدة الدولية".