https://arabic.sputniknews.com/20220529/وزير-إسرائيلي-تنظيم-مسيرة-الأعلام-في-مسارها-المحدد-كان-صحيحا-الاستسلام-للتهديدات-يضر-بردعنا-1062870494.html

وزير إسرائيلي: تنظيم "مسيرة الأعلام" في مسارها المحدد كان صحيحا.. الاستسلام للتهديدات يضر بردعنا

وزير إسرائيلي: تنظيم "مسيرة الأعلام" في مسارها المحدد كان صحيحا.. الاستسلام للتهديدات يضر بردعنا

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، مساء اليوم الأحد، إن تنظيم "مسيرة الأعلام" في مسارها المحدد سلفا كان قرارا صحيحا، معتبرا أن الاستسلام لما سماه... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T20:59+0000

2022-05-29T20:59+0000

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وأضاف بارليف في تغريدات على حسابه بتويتر: "القرار الذي اتخذته منذ حوالي أسبوع ونصف، بناء على توصية من الشرطة وباقي الجهات الأمنية، بأن تتم المسيرة هذا العام في مسارها المنتظم - كان قرارا صائبا وحتما".وتابع: "إذا استسلمنا للتهديدات الإرهابية بعدم رفع أعلام إسرائيل في عاصمتنا، فلن نعرف الصمت يوما واحدا، وسنجد أنفسنا نتراجع في المستقبل أيضا".وأضاف على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت: "حتى لو حاولت المنظمات الإرهابية أن تتحدانا، فمن الواضح تماما أن الاستسلام لتهديداتها سيؤدي بنا إلى مواقف أكثر صعوبة، الأمر الذي سيضر بردعنا وسيادتنا".وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد حذرت إسرائيل من مغبة تنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس الشرقية المحتلة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى نشر منظومة "القبة الحديدية" تحسبا لإطلاق صواريخ.ومضى بارليف في تغريداته: "للأسف جاء العشرات من الخارجين عن القانون من لا فاميليا و منظمة لاهافا (منظمتين يهوديتين متطرفتين) إلى المسيرة بنية واضحة لإرباكها والتحريض ومحاولة إيذاء المواطنين العرب. هذا سلوك عنصري قبيح لا يمكن التسامح معه، وسنواصل النضال مع نفس الفئات التي يعرض وجودها المجتمع الإسرائيلي للخطر".وبمشاركة 25 ألف مستوطن يهودي، انطلقت مساء اليوم الأحد "مسيرة الأعلام" ، التي جابت أحياء فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة القدس ومرت عبر منطقة باب العامود إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.وتخللت المسيرة أعمال عنف ومواجهات بين مستوطنين وشبان فلسطينيين في عدد من المواقع بمدينة القدس الشرقية، اعتقلت خلالها الشرطة الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين.

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