https://arabic.sputniknews.com/20220529/-البرهان-يصدر-مرسوما-برفع-حالة-الطوارئ-في-جميع-أنحاء-السودان--1062868089.html
البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان
البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان
أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T19:16+0000
2022-05-29T19:16+0000
2022-05-29T19:16+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له، إنه "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".ووصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، في وقت سابق اليوم، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين.وحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، فقد ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جلسة المجلس العادية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وتهيئة المناخ للحوار الوطني.ورفع المجلس توصيات لرئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. ومن ضمن التوصيات أيضا السماح لقناة "الجزيرة" القطرية بمزاولة البث.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان
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أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.
وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له، إنه "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".
ووصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، في وقت سابق اليوم، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين
.
وحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، فقد ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جلسة المجلس العادية، لمناقشة الأوضاع الأمنية
في البلاد، وتهيئة المناخ للحوار الوطني.
ورفع المجلس توصيات لرئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. ومن ضمن التوصيات أيضا السماح لقناة "الجزيرة" القطرية بمزاولة البث.