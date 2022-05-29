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https://arabic.sputniknews.com/20220529/15-دولة-تنفق-أكثر-من-1700-مليار-دولار-على-السلاح-في-2021-1062850921.html
15 دولة تنفق أكثر من 1700 مليار دولار على السلاح في 2021
15 دولة تنفق أكثر من 1700 مليار دولار على السلاح في 2021
تنفق 15 دولة نحو 81 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لإحصائيات عام 2021، بإجمالي يتجاوز 1700 مليار دولار. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:02+0000
2022-05-29T13:02+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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ووصلت نسبة الإنفاق العسكري الأمريكي في نفس العام إلى 38 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.ولفت التقرير إلى أن الـ 15 دولة الأكثر إنفاقا على جيوشها في 2021، أنفقت مجتمعة ألفا و717 مليار دولار، بما يساوي 81 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.وأورد التقرير تفاصيل عن الإنفاق العسكري لكل دولة ونسبته من حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021:الولايات المتحدة الأمريكيةتنفق 801 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 38 في المئة.الصينتنفق 293 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 14 في المئة.الهندتنفق 76.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.6 في المئة.المملكة المتحدةتنفق 68.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.2 في المئة.روسياتنفق 65.9 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.1 في المئة.فرنساتنفق 56.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.ألمانياتنفق 56 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.السعوديةتنفق 55.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.اليابانتنفق 54.1 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.كوريا الجنوبيةتنفق 50.2 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.4 في المئة.إيطالياتنفق 32 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.أسترالياتنفق 31.8 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.كنداتنفق 26.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.3 في المئة.إيرانتنفق 24.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.إسرائيلتنفق 24.3 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

15 دولة تنفق أكثر من 1700 مليار دولار على السلاح في 2021

13:02 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021" - طائرة النقل العسكري الأمريكية "سي 130 جيه"
 الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - طائرة النقل العسكري الأمريكية سي 130 جيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تنفق 15 دولة نحو 81 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لإحصائيات عام 2021، بإجمالي يتجاوز 1700 مليار دولار.
ووصلت نسبة الإنفاق العسكري الأمريكي في نفس العام إلى 38 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.
ووصل إجمالي الإنفاق العسكري العالمي لجميع جيوش العالم في 2021 إلى ألفين و113 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الـ 15 دولة الأكثر إنفاقا على جيوشها في 2021، أنفقت مجتمعة ألفا و717 مليار دولار، بما يساوي 81 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.
وأورد التقرير تفاصيل عن الإنفاق العسكري لكل دولة ونسبته من حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021:

الولايات المتحدة الأمريكية

تنفق 801 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 38 في المئة.

الصين

تنفق 293 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 14 في المئة.

الهند

تنفق 76.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.6 في المئة.

المملكة المتحدة

تنفق 68.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.2 في المئة.

روسيا

تنفق 65.9 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.1 في المئة.

فرنسا

تنفق 56.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.

ألمانيا

تنفق 56 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.

السعودية

تنفق 55.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.

اليابان

تنفق 54.1 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.

كوريا الجنوبية

تنفق 50.2 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.4 في المئة.

إيطاليا

تنفق 32 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.

أستراليا

تنفق 31.8 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.

كندا

تنفق 26.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.3 في المئة.

إيران

تنفق 24.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.

إسرائيل

تنفق 24.3 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.
© Sputnikتفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه - إنفوجراف
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