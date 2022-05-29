https://arabic.sputniknews.com/20220529/15-دولة-تنفق-أكثر-من-1700-مليار-دولار-على-السلاح-في-2021-1062850921.html

15 دولة تنفق أكثر من 1700 مليار دولار على السلاح في 2021

15 دولة تنفق أكثر من 1700 مليار دولار على السلاح في 2021

تنفق 15 دولة نحو 81 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لإحصائيات عام 2021، بإجمالي يتجاوز 1700 مليار دولار. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T13:02+0000

2022-05-29T13:02+0000

2022-05-29T13:02+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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ووصلت نسبة الإنفاق العسكري الأمريكي في نفس العام إلى 38 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.ولفت التقرير إلى أن الـ 15 دولة الأكثر إنفاقا على جيوشها في 2021، أنفقت مجتمعة ألفا و717 مليار دولار، بما يساوي 81 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.وأورد التقرير تفاصيل عن الإنفاق العسكري لكل دولة ونسبته من حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021:الولايات المتحدة الأمريكيةتنفق 801 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 38 في المئة.الصينتنفق 293 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 14 في المئة.الهندتنفق 76.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.6 في المئة.المملكة المتحدةتنفق 68.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.2 في المئة.روسياتنفق 65.9 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.1 في المئة.فرنساتنفق 56.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.ألمانياتنفق 56 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.السعوديةتنفق 55.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.اليابانتنفق 54.1 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.كوريا الجنوبيةتنفق 50.2 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.4 في المئة.إيطالياتنفق 32 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.أسترالياتنفق 31.8 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.كنداتنفق 26.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.3 في المئة.إيرانتنفق 24.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.إسرائيلتنفق 24.3 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا