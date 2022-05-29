15 دولة تنفق أكثر من 1700 مليار دولار على السلاح في 2021
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021" - طائرة النقل العسكري الأمريكية "سي 130 جيه"
© Sputnik . Alaa El-Motery
تنفق 15 دولة نحو 81 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لإحصائيات عام 2021، بإجمالي يتجاوز 1700 مليار دولار.
ووصلت نسبة الإنفاق العسكري الأمريكي في نفس العام إلى 38 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.
ووصل إجمالي الإنفاق العسكري العالمي لجميع جيوش العالم في 2021 إلى ألفين و113 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الـ 15 دولة الأكثر إنفاقا على جيوشها في 2021، أنفقت مجتمعة ألفا و717 مليار دولار، بما يساوي 81 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.
Military spending by the top 15 countries reached $1717 billion in 2021, accounting for 81% of global military expenditure. The #USA🇺🇸 alone accounted for 38% of total spending.— SIPRI (@SIPRIorg) May 19, 2022
More on the trends in world military spending in SIPRI's latest Fact Sheet ➡️ https://t.co/H1pigJJFqE pic.twitter.com/Rr1x2wzgKw
وأورد التقرير تفاصيل عن الإنفاق العسكري لكل دولة ونسبته من حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021:
الولايات المتحدة الأمريكية
تنفق 801 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 38 في المئة.
الصين
تنفق 293 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 14 في المئة.
الهند
تنفق 76.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.6 في المئة.
المملكة المتحدة
تنفق 68.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.2 في المئة.
روسيا
تنفق 65.9 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 3.1 في المئة.
فرنسا
تنفق 56.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.
ألمانيا
تنفق 56 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 في المئة.
السعودية
تنفق 55.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.
اليابان
تنفق 54.1 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.6 في المئة.
كوريا الجنوبية
تنفق 50.2 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.4 في المئة.
إيطاليا
تنفق 32 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.
أستراليا
تنفق 31.8 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.5 في المئة.
كندا
تنفق 26.4 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.3 في المئة.
إيران
تنفق 24.6 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.
إسرائيل
تنفق 24.3 مليار دولار وتصل نسبتها من الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.2 في المئة.
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