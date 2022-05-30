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https://arabic.sputniknews.com/20220530/أسعار-النفط-تتجاوز-120-دولارا-لأول-مرة-منذ-شهرين-1062892977.html
أسعار النفط تتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ شهرين
أسعار النفط تتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ شهرين
تجاوزت أسعار النفط مستوى 120 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، مع شح الوقود المكرر في الأسواق، ووسط قلق ناجم عن خوف المتعاملين من حظر أوروبا لإمدادات الخام... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:43+0000
2022-05-30T12:43+0000
العالم
اقتصاد
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وسجل خام "برنت"، المعيار الدولي، أعلى مستوى في شهرين عند 120.50 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، مرتفعا بنسبة 1%، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار مماثل إلى أكثر من 116 دولارا للبرميل.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعززت فيه أسعار الوقود المكرر مثل الديزل والبنزين بسبب نقص الإمدادات في مراكز التسليم الرئيسية، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".أدى انخفاض صادرات الديزل من روسيا، التي تحاول العديد من الشركات الغربية التخلي عن منتجاتها أو تقلص الاعتماد عليها في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في دونباس، إلى اضطراب الأسواق بدرجة أكبر من النفط الخام.يتم تداول عقد زيت الغاز في أوروبا، الذي يعكس أوضاع أسواق الديزل ونواتج التقطير الأخرى، بالقرب من مستويات قياسية عند 1200 دولار للطن.وتعني أسعار المنتجات المرتفعة أن سائقي السيارات في العديد من البلدان يدفعون أسعارا قياسية للديزل والبنزين حتى مع بقاء النفط الخام أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار للبرميل، والذي سجله في عام 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يعاني-من-عرقلة-المجر-حظر-النفط-الروسي-1062884415.html
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العالم, اقتصاد

أسعار النفط تتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ شهرين

12:43 GMT 30.05.2022
© AP Photo / JOHN GAPS IIIرجال إطفاء بئر نفط من شركة أمريكية بينما احتراق رأس بئر خارج نطاق السيطرة عبر بحيرة من النفط الخام في حقل نفط الأحمدي بالكويت
رجال إطفاء بئر نفط من شركة أمريكية بينما احتراق رأس بئر خارج نطاق السيطرة عبر بحيرة من النفط الخام في حقل نفط الأحمدي بالكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / JOHN GAPS III
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تجاوزت أسعار النفط مستوى 120 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، مع شح الوقود المكرر في الأسواق، ووسط قلق ناجم عن خوف المتعاملين من حظر أوروبا لإمدادات الخام الروسية، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين.
وسجل خام "برنت"، المعيار الدولي، أعلى مستوى في شهرين عند 120.50 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، مرتفعا بنسبة 1%، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار مماثل إلى أكثر من 116 دولارا للبرميل.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعززت فيه أسعار الوقود المكرر مثل الديزل والبنزين بسبب نقص الإمدادات في مراكز التسليم الرئيسية، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
وكالة: الاتحاد الأوروبي يعاني من عرقلة المجر حظر النفط الروسي
10:12 GMT
أدى انخفاض صادرات الديزل من روسيا، التي تحاول العديد من الشركات الغربية التخلي عن منتجاتها أو تقلص الاعتماد عليها في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في دونباس، إلى اضطراب الأسواق بدرجة أكبر من النفط الخام.
يتم تداول عقد زيت الغاز في أوروبا، الذي يعكس أوضاع أسواق الديزل ونواتج التقطير الأخرى، بالقرب من مستويات قياسية عند 1200 دولار للطن.
وتعني أسعار المنتجات المرتفعة أن سائقي السيارات في العديد من البلدان يدفعون أسعارا قياسية للديزل والبنزين حتى مع بقاء النفط الخام أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار للبرميل، والذي سجله في عام 2008.
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Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
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