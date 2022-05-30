https://arabic.sputniknews.com/20220530/أشتية-إسرائيل-تجاوزت-كل-الخطوط-الحمراء-بعدوانها-المتكرر-على-القدس-1062891207.html

أشتية: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء بعدوانها المتكرر على القدس

أشتية: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء بعدوانها المتكرر على القدس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن إسرائيل تجاوزت كل "الخطوط الحمراء" والاتفاقات الدولية، بمحاولاتها فرض واقع يناقض الوضع التاريخي للحرم القدسي. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T12:09+0000

2022-05-30T12:09+0000

2022-05-30T12:09+0000

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وقال أشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين، إن "إسرائيل أمس تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات من خلال عدوانها المتكرر على الأقصى والقدس ومحاولتها فرض واقع يناقض [الستاتيكو] التاريخي للحرم القدسي الشريف، وقد احتاجت إسرائيل أكثر من 3000 شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع علم في شوارع القدس".وتابع أن "القدس عاصمة دولة فلسطين وأهلها هم أهلنا، وهم من لحمنا ودمنا، وطهارة القدس من طهارة الأنبياء، ومن طهارة أرض فلسطين، إن ساعة العرب يجب أن تضبط بتوقيت القدس فهي أولى القبلتين".ونظم آلاف اليهود الإسرائيليين، أمس الأحد، "مسيرة الأعلام" عبرت المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.وجاء الاقتحام، لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، وذلك لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.وقد دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "مسيرة الأعلام"، واعتبرت "أن إسرائيل تحاول إعادة احتلالها للقدس كلما سنحت لها الفرصة".

https://arabic.sputniknews.com/20220529/رئيس-الحكومة-الفلسطينية-يطالب-المجتمع-الدولي-بالتدخل-العاجل-لوقف-انتهاكات-الاحتلال-للأماكن-المقدسة-1062862618.html

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مسيرة, الاحتلال الإسرائيلي