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ألمانيا تنفق 100 مليار يورو على الجيش
ألمانيا تنفق 100 مليار يورو على الجيش
أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) في ألمانيا الاتفاق على تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الاتحادي. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:35+0000
2022-05-30T13:35+0000
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وافقت الأحزاب بعد إجراء محادثات استغرقت ثلاث ساعات على تقاصيل إنشاء صندوق خاص، وتعديل الدستور الألماني، الأمر الذي يتطلب تأييد ثلث أعضاء البرلمان.هذا وكانت وزارة المالية الألمانية قالت إن "الحكومة الألمانية ستوفر تعزيز الجيش الاتحادي بدفع 100 مليار يورو في السنوات المقبلة".
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ألمانيا تنفق 100 مليار يورو على الجيش

13:35 GMT 30.05.2022
ألمانيا تبرر إنفاق 100 مليار يورو على الجيش الاتحادي
ألمانيا تبرر إنفاق 100 مليار يورو على الجيش الاتحادي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
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أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) في ألمانيا الاتفاق على تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الاتحادي.
وافقت الأحزاب بعد إجراء محادثات استغرقت ثلاث ساعات على تقاصيل إنشاء صندوق خاص، وتعديل الدستور الألماني، الأمر الذي يتطلب تأييد ثلث أعضاء البرلمان.
هذا وكانت وزارة المالية الألمانية قالت إن "الحكومة الألمانية ستوفر تعزيز الجيش الاتحادي بدفع 100 مليار يورو في السنوات المقبلة".
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