https://arabic.sputniknews.com/20220530/ألمانيا-تنفق-100-مليار-يورو-على-الجيش-1062896142.html
ألمانيا تنفق 100 مليار يورو على الجيش
ألمانيا تنفق 100 مليار يورو على الجيش
أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) في ألمانيا الاتفاق على تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الاتحادي. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:35+0000
2022-05-30T13:35+0000
2022-05-30T13:35+0000
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وافقت الأحزاب بعد إجراء محادثات استغرقت ثلاث ساعات على تقاصيل إنشاء صندوق خاص، وتعديل الدستور الألماني، الأمر الذي يتطلب تأييد ثلث أعضاء البرلمان.هذا وكانت وزارة المالية الألمانية قالت إن "الحكومة الألمانية ستوفر تعزيز الجيش الاتحادي بدفع 100 مليار يورو في السنوات المقبلة".
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كاريكاتير, وسائط متعددة
ألمانيا تنفق 100 مليار يورو على الجيش
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أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) في ألمانيا الاتفاق على تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الاتحادي.
وافقت الأحزاب بعد إجراء محادثات استغرقت ثلاث ساعات على تقاصيل إنشاء صندوق خاص، وتعديل الدستور الألماني، الأمر الذي يتطلب تأييد ثلث أعضاء البرلمان.
هذا وكانت وزارة المالية الألمانية قالت إن "الحكومة الألمانية ستوفر تعزيز الجيش الاتحادي بدفع 100 مليار يورو في السنوات المقبلة".