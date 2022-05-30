https://arabic.sputniknews.com/20220530/إجلاء-أكثر-من-15-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-جمهوريتي-دونباس-وأوكرانيا-خلال-24-ساعة-1062906535.html

إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة

إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T19:48+0000

2022-05-30T19:48+0000

2022-05-30T19:48+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

رصد عسكري

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وقال ميزينتسيف في إحاطة: "رغم الصعوبات لاتي يختلقها نظام كييف، وبدون مشاركة من السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 15 ألفا و215 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال اليوم الماضي، من بينهم 1806 أطفال، بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية مليون و556 ألفا و258 شخصا، من بينهم 254 ألفا و270 طفلا".وأشار المتحدث إلى "عبور 221 ألفا و373 سيارة خاصة الحدود الروسية، من بينها 3201 سيارة خلال اليوم الماضي".ونوه ميزينتسيف إلى أن "أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في مناطق روسيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, رصد عسكري