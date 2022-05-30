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https://arabic.sputniknews.com/20220530/إسبانيا-تكشف-عن-تقدم-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-المغرب-1062897106.html
إسبانيا تكشف عن تقدم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع المغرب‎‎
إسبانيا تكشف عن تقدم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع المغرب‎‎
كشف خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، عن تقدم مفاوضات بلاده مع المغرب بشأن ترسيم الحدود البحرية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:54+0000
2022-05-30T13:54+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن ألباريس قوله إن المفاوضات الثنائية لا تزال متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، حيث تجتمع اللجنة المشتركة في الأسابيع المقبلة.وأضاف الوزير الإسباني أن بلاده تركز حاليا على الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو ما أتاح عودة الحوار بين الطرفين؛ وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب.وأشار الوزير إلى أن العالم بأسره منشغل بقضايا ترسيم الحدود البحرية، حيث يوجد تفكير حالي ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الموارد في باطن الأرض، مشيدا بعمل مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا على مدار 15 عاما.وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، أضاف وزير الخارجية الإسباني أن "الشراكة الثنائية مع المغرب تسعى إلى محاربة شبكات الاتجار بالبشر بالمحيط الأطلسي، في ظل تصاعد الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي".واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن أزمة الهجرة في أفريقيا تحتاج إلى حلول هيكلية، بالنظر إلى غياب المساواة بين أوروبا وأفريقيا في شروط العيش، لكن ينبغي إدارتها بالشكل المطلوب.
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العالم العربي

إسبانيا تكشف عن تقدم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع المغرب‎‎

13:54 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / Carmelo Alen تُظهر الصورة منظرًا جويًا لأطلال قرية أسيريدو السابقة المغمورة والتي تظهر من خزان محطة ليندوسو لتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب المياه بالقرب من لوبيوس، مقاطعة أورينس، شمال غرب إسبانيا، 15 فبراير 2022.
تُظهر الصورة منظرًا جويًا لأطلال قرية أسيريدو السابقة المغمورة والتي تظهر من خزان محطة ليندوسو لتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب المياه بالقرب من لوبيوس، مقاطعة أورينس، شمال غرب إسبانيا، 15 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / Carmelo Alen
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كشف خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، عن تقدم مفاوضات بلاده مع المغرب بشأن ترسيم الحدود البحرية.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن ألباريس قوله إن المفاوضات الثنائية لا تزال متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، حيث تجتمع اللجنة المشتركة في الأسابيع المقبلة.
وأضاف الوزير الإسباني أن بلاده تركز حاليا على الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو ما أتاح عودة الحوار بين الطرفين؛ وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب.
وأشار الوزير إلى أن العالم بأسره منشغل بقضايا ترسيم الحدود البحرية، حيث يوجد تفكير حالي ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الموارد في باطن الأرض، مشيدا بعمل مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا على مدار 15 عاما.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء، قال مانويل ألباريس إن "إسبانيا تسعى إلى مساعدة المبعوث الأممي إلى المنطقة، ستافان دي ميستورا، من أجل حل الصراع الذي استمر لنصف قرن، لكن ينبغي أن تتم العملية في إطار الأمم المتحدة، على أساس قبول الحل من جميع أطراف النزاع".

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، أضاف وزير الخارجية الإسباني أن "الشراكة الثنائية مع المغرب تسعى إلى محاربة شبكات الاتجار بالبشر بالمحيط الأطلسي، في ظل تصاعد الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي".
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن أزمة الهجرة في أفريقيا تحتاج إلى حلول هيكلية، بالنظر إلى غياب المساواة بين أوروبا وأفريقيا في شروط العيش، لكن ينبغي إدارتها بالشكل المطلوب.
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