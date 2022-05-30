https://arabic.sputniknews.com/20220530/إسرائيل-ترفض-استقبال-طائرات-شركة-بيلافيا-البيلاروسية-1062884543.html

إسرائيل ترفض استقبال طائرات شركة "بيلافيا" البيلاروسية

إسرائيل ترفض استقبال طائرات شركة "بيلافيا" البيلاروسية

رفضت سلطات الطيران الإسرائيلية استقبال طائرات شركة "بيلافيا" البيلاروسية في مطار بن غوريون، الأمر الذي دعى الشركة لإلغاء الرحلات المجدولة سابقا إلى تل أبيب. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T10:11+0000

2022-05-30T10:11+0000

2022-05-30T10:11+0000

إسرائيل

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أعلنت إسرائيل قرارها، على الرغم من حقيقة أنه في البداية، في 15 مايو 2022 ، تم إصدار إذن رسمي للرحلات الجوية وتمت الموافقة على برنامج طيران وفقا للجدول الزمني الجديد (مع هبوط فني في باكو)، بحسب ما نشر موقع الشركة.بناء على الإذن الصادر، بدأت شركة الطيران عن بيع تذاكر الرحلات الجديدة، والتي كان من المقرر أن يتم عقد أولها في 2 يونيو. قال إيغور تشيرغينيتس، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران :"إن القرار من الجانب الإسرائيلي بإلغاء الاتفاقات السابقة أمر مفاجئ". وتعمل الشركة على تشغيل رحلات منتظمة من مينسك إلى تل أبيب منذ عام 1996 ، وكانت دائمًا مهتمة بالترويج لهذا المسار، وهو أحد أكثر المسارات شعبية بين الركاب بسبب العديد من العوامل، كالعلاقات الأسرية الوثيقة بين مواطني بيلاروسيا وإسرائيل، وشعبية المنتجعات الإسرائيلية، والسياحة العلاجية ومجموعة واسعة من الفرص الصحية. وأضاف تشيرغينيتس قائلا: "نأسف لأن اجتماعات الأقارب المخطط لها لن تعقد، ولن يتمكن مواطنو إسرائيل من السفر إلى بيلاروسيا وقضاء صيف حار في مناخ أكثر اعتدالا، ولن يتمكن مواطنو بيلاروسيا من تحسين صحتهم في "منتجعات البحر الأحمر والبحر الميت ،" وتابع قائلا: "نأسف حقا للخسائر المحتملة التي سيتكبدها جميع المشاركين في صناعة السياحة في بيلاروسيا وإسرائيل نتيجة لإلغاء القسائم المحجوزة والمدفوعة مسبقًا ، لكننا نلفت الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن القرار الأحادي الجانب من الجانب الإسرائيلي أدى إلى هذا الوضع".وشدد على أنه منذ فبراير من هذا العام، منذ تعليق الرحلات الجوية، تتخذ شركة الطيران جميع الإجراءات الممكنة لاستعادة الرحلات الجوية.

إسرائيل

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إسرائيل