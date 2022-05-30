https://arabic.sputniknews.com/20220530/إسرائيل-تفتتح-مخيمات-صيفية-ليهود-أوكرانيا-1062891338.html
إسرائيل تفتتح "مخيمات صيفية" ليهود أوكرانيا
إسرائيل تفتتح "مخيمات صيفية" ليهود أوكرانيا
أعلنت منظمة "موزاييك يونايتد" الإسرائيلية، هذا الأسبوع، أنها قدمت طلبًا لرعاية "المخيمات الصيفية" للاجئين اليهود الأوكران، حيث قدمت تمويلًا يصل إلى مليون... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:13+0000
2022-05-30T12:13+0000
2022-05-30T12:13+0000
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ونزح ما يقدر بنحو 50 ألف يهودي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وقرر معظمهم البقاء في أوروبا، حيث يحتاج المهجرون إلى مجموعة واسعة من الدعم، بما في ذلك الخدمات المجتمعية والدينية، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين.وقال إليشيفا كوبفيرمان، مدير المكتب الاستراتيجي للجمعية: "لقد عانى اللاجئون الأوكرانيون من صدمة حادة ولا يزال معظمهم يعيشون في حالة من عدم اليقين".وأضاف: "تعرف المجتمعات اليهودية مدى فعالية المخيم الصيفي في تعزيز الهوية وتوليد الشعور بالانتماء، مجتمعاتنا مستعدة لتوسيع هذه التجارب لتشمل الأوكرانيين الذين أعيد توطينهم مؤخرًا".وقال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي: "عندما يعاني أي جزء من شعبنا اليهودي العالمي، فمن مسؤوليتنا اتخاذ إجراء، ومبادرة مخيم موزاييك يونايتد الصيفي هي دليل آخر على تضامن إسرائيل مع اليهود الأوكران".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الثلاثاء-إسرائيل-والإمارات-توقعان-اتفاق-منطقة-تجارة-حرة--1062883053.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تفتتح "مخيمات صيفية" ليهود أوكرانيا
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أعلنت منظمة "موزاييك يونايتد" الإسرائيلية، هذا الأسبوع، أنها قدمت طلبًا لرعاية "المخيمات الصيفية" للاجئين اليهود الأوكران، حيث قدمت تمويلًا يصل إلى مليون دولار، في هذا الخصوص.
ونزح ما يقدر بنحو 50 ألف يهودي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وقرر معظمهم البقاء في أوروبا، حيث يحتاج المهجرون إلى مجموعة واسعة من الدعم، بما في ذلك الخدمات المجتمعية والدينية، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين.
وقال إليشيفا كوبفيرمان، مدير المكتب الاستراتيجي للجمعية: "لقد عانى اللاجئون الأوكرانيون من صدمة حادة ولا يزال معظمهم يعيشون في حالة من عدم اليقين".
وأضاف: "تعرف المجتمعات اليهودية مدى فعالية المخيم الصيفي في تعزيز الهوية وتوليد الشعور بالانتماء، مجتمعاتنا مستعدة لتوسيع هذه التجارب لتشمل الأوكرانيين الذين أعيد توطينهم مؤخرًا".
وقال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي
نحمان شاي: "عندما يعاني أي جزء من شعبنا اليهودي العالمي، فمن مسؤوليتنا اتخاذ إجراء، ومبادرة مخيم موزاييك يونايتد الصيفي هي دليل آخر على تضامن إسرائيل مع اليهود الأوكران".