https://arabic.sputniknews.com/20220530/إعلام-لن-يتم-قبول-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-لـ4-أسباب-1062892849.html

إعلام: لن يتم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لـ4 أسباب

إعلام: لن يتم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لـ4 أسباب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك أربعة أسباب على الأقل لعدم حصول نظام كييف على فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: أحدها هو فشل فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T12:48+0000

2022-05-30T12:48+0000

2022-05-30T12:48+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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ويعني أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا والمملكة المتحدة. لن يكون لهذا الاتحاد وظائف كاملة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيحول العديد من البلدان إلى "المستوى الثاني" فقط في أوروبا. تشير المواد إلى أن هذا النهج لم يكن ناجحًا في الماضي.وقال محررو الصحيفة: "فكرة الحلقات متحدة المركز أو" طبقات "الدول الأوروبية"، تم اقتراحها مرارًا وتكرارًا في وقت سابق، بما في ذلك من قبل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران في عام 1989، على الرغم من أنها شملت روسيا في ذلك الوقت، لكنها لم تؤد إلى أي شيء".سبب آخر مهم وراء تأجيل طلب كييف هو عدم استعداد المنظمة للتوسع من حيث المبدأ. "لم يتوسع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأعضاء الأفقر مثل رومانيا وبلغاريا يواجهون صعوبة في الاندماج، ولأن معايير الدخول مرهقة للغاية. وتعاني الدول الأعضاء البالغ عددها 27 حاليًا ما يكفي من المشكلات الاقتصادية ناهيك عن محاولة الحفاظ على المجر وبولندا بموجب القيم الأوروبية وسيادة القانون".كما ركز المؤلفون بشكل خاص على رغبة ماكرون المحتملة في الاستفادة من الأزمة الأوكرانية وطموحات زيلينسكي الأوروبية. اعترف مؤلفو المادة أن الرئيس الفرنسي يحاول "وضع المتنافسين الجدد في مكان ما بشكل دائم" من أجل الحفاظ على نفوذ باريس في بروكسل.وقال محرر صحيفة "Neue Zürcher Zeitung" الألمانية، إريك جوير: "تحقيقا لهذه الغاية، طرح فكرة المنظمة الأوروبية ويطلق عليها اسم "المجتمع السياسي الأوروبي" كإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. يبدو أنه متعاطف للغاية، لكن الهدف النهائي واضح".في وقت سابق، قال إيمانويل ماكرون إن عملية انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق عدة سنوات، بل وربما عقودًا. ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" جديد يمكنه قبول أوكرانيا في صفوفه.

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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي