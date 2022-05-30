https://arabic.sputniknews.com/20220530/إعلام-وفد-إسرائيلي-كبير-يزور-السعودية-وسط-حديث-عن-التطبيع-ماذا-يحدث-بعيدا-عن-الأنظار-1062898906.html

إعلام: وفد إسرائيلي كبير يزور السعودية وسط حديث عن التطبيع... ماذا يحدث بعيدا عن الأنظار

إعلام: وفد إسرائيلي كبير يزور السعودية وسط حديث عن التطبيع... ماذا يحدث بعيدا عن الأنظار

سافر العشرات من رواد الأعمال الإسرائيليين مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات متقدمة حول الاستثمارات السعودية في الشركات الإسرائيلية وصناديق... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T15:10+0000

2022-05-30T15:10+0000

2022-05-30T15:10+0000

العالم

إسرائيل

أخبار السعودية اليوم

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ودخل رواد ورجال الأعمال المملكة بجوازات سفر إسرائيلية تحتوي على تأشيرات خاصة، وفقا لتقرير (باللغة العبرية) في صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.وأفادت "غلوبس" أن مسؤولي المملكة تابعوا عن كثب تطورات هاتين الصفقتين.امتنعت المملكة عن التوقيع على اتفاقيات إبراهيم التي تم التوصل إليها بوساطة واشنطن في عام 2020 كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن يُعتقد أن الرياض أعطت الضوء الأخضر للبحرين، حيث تتمتع بنفوذ حاسم، للانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع إسرائيل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة ودول الخليج بشأن عملية تطبيع العلاقات مع السعودية.وقال لابيد لإذاعة الجيش اليوم (الاثنين) "نعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك عملية تطبيع مع السعودية".وجرى استضافة مسؤول إسرائيلي كبير مؤخرا في قصر بالرياض لإجراء محادثات حول جوانب أمنية مختلفة وغيرها من التنسيق، حسبما أفادت القناة 12 يوم الجمعة، دون الإشارة إلى مصدر.كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اجتماعات بين شخصيات من البلدين، دون تقديم أي معلومات أخرى.وكان وزيرالخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، شدد على ضرورة دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية للأمام، مؤكدا أن موقف المملكة ثابت فيما يخص تطبيع العلاقات مع إسرائيل.ولدى سؤاله يوم (الثلاثاء) الماضي خلال مؤتمر دافوس المنعقد في سويسرا عن إمكانية التطبيع مع إسرائيل، بالإشارة إلى ما تردد كثيرا حول ارتباط ذلك بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، قال الوزير إن "تطبيق مبادرات السلام في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، ولن يكون هناك تطبيع ما لم تحل القضية الفلسطينية".وتابع الأمير فيصل: "لم يتغير موقفنا من التطبيع وهو بالنسبة لنا ختام لمسار طويل طرحناه في المبادرة العربية، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي الأولوية الآن وينبغي أن نتحرك سريعا لحصول ذلك، والتطبيع ينبغي أن يكون في نهاية عملية سلام وحل للقضية الفلسطينية".وقدم السعوديون خطة سلام في القمة العربية التي انعقدت ببيروت في مارس/آذار 2002، تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67 والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإيجاد "حل عادل" لقضية اللاجئين، في مقابل اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود.وتكمن قوة هذه المبادرة في الدعم الذي حظيت به مسألة إقامة دولتين في المنطقة في حين تتمثل نقطة ضعفها في أن الطرفين يتوجب عليهما التفاوض على القضايا ذاتها التي فشلا في حلها إلى حد الآن.

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