https://arabic.sputniknews.com/20220530/اقتصادية-قناة-السويس-تستقبل-الوفود-المشاركة-في-مؤتمر-مصر-تستطيع-بالصناعة-1062885593.html
"اقتصادية" قناة السويس تستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"
"اقتصادية" قناة السويس تستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"
استقبل المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في مقر الهيئة ضمن الوفود المشاركة بفعاليات النسخة... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:37+0000
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ينطلق المؤتمر غدا، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويشارك فيه عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب رجال الصناعة وعدد من ممثلي الشركات العالمية.وأعرب زكي عن سعادته باهتمام وزارة الهجرة لإبراز أعمال ومشروعات الهيئة الاقتصادية أمام المصريين بالخارج وتعريفهم بها، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بفرص وحوافز استثمارية غير مسبوقة كونها بوابة التجارة للقارة الأفريقية وممر التنمية الأهم في المنطقة بما تملكه من مناطق صناعية وموانئ تابعة على ضفتي قناة السويس شريان التجارة العالمية.من جهتها قالت وزيرة الهجرة إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصد لمختلف المستثمرين حول العالم خلال الفترة الحالية وتمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وإنها واحدة من أهم مناطق العالم الاقتصادية، لذا كان من الضروري التنسيق وإجراء زيارة موسعة تتضمن عرضا دقيقا ومختصا عن طبيعة محور قناة السويس والرؤية المستقبلية الخاصة به والتعرف على ما يحويه من فرص استثمارية ضخمة.وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا تقديميا استعرض فيه استراتيجية المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات صناعية مستهدفة بالمنطقة بهدف إحلال الواردات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد.كما استعرض ما تنشده المنطقة في أن تصبح مركزا عالميا للطاقة النظيفة، وتموين السفن بالوقود الأخضر، مشيرا إلى الاتفاقات التي تم توقيعها بشكل مبدئي في هذا الشأن مع كبرى الشركات العالمية العاملة بالمجال، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/رئيس-هيئة-قناة-السويس-الأرباح-قفزت-إلى-69-مليار-دولار-1062737135.html
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أخبار مصر الآن, اقتصاد
"اقتصادية" قناة السويس تستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"
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استقبل المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في مقر الهيئة ضمن الوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".
ينطلق المؤتمر غدا، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويشارك فيه عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب رجال الصناعة وعدد من ممثلي الشركات العالمية.
وأعرب زكي عن سعادته باهتمام وزارة الهجرة لإبراز أعمال ومشروعات الهيئة الاقتصادية أمام المصريين بالخارج وتعريفهم بها، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تتمتع بفرص وحوافز استثمارية غير مسبوقة كونها بوابة التجارة للقارة الأفريقية وممر التنمية الأهم في المنطقة بما تملكه من مناطق صناعية وموانئ تابعة على ضفتي قناة السويس شريان التجارة العالمية.
من جهتها قالت وزيرة الهجرة إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصد لمختلف المستثمرين حول العالم خلال الفترة الحالية وتمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وإنها واحدة من أهم مناطق العالم الاقتصادية، لذا كان من الضروري التنسيق وإجراء زيارة موسعة تتضمن عرضا دقيقا ومختصا عن طبيعة محور قناة السويس والرؤية المستقبلية الخاصة به والتعرف على ما يحويه من فرص استثمارية ضخمة.
وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
عرضا تقديميا استعرض فيه استراتيجية المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات صناعية مستهدفة بالمنطقة بهدف إحلال الواردات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد.
كما استعرض ما تنشده المنطقة في أن تصبح مركزا عالميا للطاقة النظيفة، وتموين السفن بالوقود الأخضر، مشيرا إلى الاتفاقات التي تم توقيعها بشكل مبدئي في هذا الشأن مع كبرى الشركات العالمية العاملة بالمجال، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.