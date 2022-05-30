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https://arabic.sputniknews.com/20220530/الأردن-يكشف-الاثنين-عن-الاستعدادات-لزيادة-الكهرباء-المصدرة-إلى-فلسطين-1062875819.html
الأردن يكشف الاثنين عن الاستعدادات لزيادة الكهرباء المصدرة إلى فلسطين
الأردن يكشف الاثنين عن الاستعدادات لزيادة الكهرباء المصدرة إلى فلسطين
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إنه بصدد الكشف في وقت لاحق من اليوم الاثنين عن الاستعدادات لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:03+0000
2022-05-30T07:03+0000
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ومن المقرر أن يعقد الخرابشة مؤتمرا صحفيا مع رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم يكشف خلاله عن تفاصيل المحطة المخصصة لمشروع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة "عمون" المحلية.ومن المقرر أن يحضر المؤتمر أيضا مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة.وصرح الرواشدة بأن "العمل جار على مضاعفة حجم الكهرباء المصدرة إلى شبكة كهرباء القدس، من خلال تشغيل محطة الرامة الكهربائية صيف هذا العام لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة من 40 ميغا واط حاليا إلى 80 ميغا واط وفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين".وأوضح أن "كوادر شركة الكهرباء الوطنية تعمل على إنجاز مشروع المحطة بهدف تعزيز التعاون بين الأردن وفلسطين برفع كمية الطاقة المصدرة لشركة كهرباء القدس لتغطية احتياجاتهم".ومطلع 2020 اتفقت شركتا الكهرباء الوطنية الأردنية، وكهرباء القدس، على زيادة كميات الطاقة المصدرة من الأردن إلى فلسطين إلى 80 ميغاواط.ووقتها قضى الاتفاق بأن تلتزم الركة الأردنية بإنشاء محطة يتم من خلالها تزويد الجانب الفلسطيني بالكهرباء المتفق عليها، فيما تلتزم كهرباء القدس بتحمل التكاليف المترتبة على إنشاء المحطة.يشار إلى أن شركة كهرباء القدس ليس لديها، محطات كهرباء خاصة بها، إذ تعتمد على إسرائيل في الحصول على 95% من إمداداتها من الطاقة، فيما تشتري الباقي من الأردن منذ عام 2008.وسبق أن قطعت كهرباء إسرائيل التيار الكهربائي عن الضفة الغربية بما في ذلك بعض مناطق القدس بدعوى عدم دفع الديون المستحقة على شركة كهرباء القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20211027/إسرائيل-تقرر-قطع-الكهرباء-عن-الضفة-الغربية-ابتداء-من-الأربعاء-المقبل-1050552029.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الأردن يكشف الاثنين عن الاستعدادات لزيادة الكهرباء المصدرة إلى فلسطين

07:03 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إنه بصدد الكشف في وقت لاحق من اليوم الاثنين عن الاستعدادات لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين.
ومن المقرر أن يعقد الخرابشة مؤتمرا صحفيا مع رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم يكشف خلاله عن تفاصيل المحطة المخصصة لمشروع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة "عمون" المحلية.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر أيضا مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة.
وصرح الرواشدة بأن "العمل جار على مضاعفة حجم الكهرباء المصدرة إلى شبكة كهرباء القدس، من خلال تشغيل محطة الرامة الكهربائية صيف هذا العام لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة من 40 ميغا واط حاليا إلى 80 ميغا واط وفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين".
وأوضح أن "كوادر شركة الكهرباء الوطنية تعمل على إنجاز مشروع المحطة بهدف تعزيز التعاون بين الأردن وفلسطين برفع كمية الطاقة المصدرة لشركة كهرباء القدس لتغطية احتياجاتهم".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
إسرائيل تقرر قطع الكهرباء عن الضفة الغربية ابتداء من الأربعاء المقبل
27 أكتوبر 2021, 19:22 GMT
ومطلع 2020 اتفقت شركتا الكهرباء الوطنية الأردنية، وكهرباء القدس، على زيادة كميات الطاقة المصدرة من الأردن إلى فلسطين إلى 80 ميغاواط.
ووقتها قضى الاتفاق بأن تلتزم الركة الأردنية بإنشاء محطة يتم من خلالها تزويد الجانب الفلسطيني بالكهرباء المتفق عليها، فيما تلتزم كهرباء القدس بتحمل التكاليف المترتبة على إنشاء المحطة.
يشار إلى أن شركة كهرباء القدس ليس لديها، محطات كهرباء خاصة بها، إذ تعتمد على إسرائيل في الحصول على 95% من إمداداتها من الطاقة، فيما تشتري الباقي من الأردن منذ عام 2008.
وسبق أن قطعت كهرباء إسرائيل التيار الكهربائي عن الضفة الغربية بما في ذلك بعض مناطق القدس بدعوى عدم دفع الديون المستحقة على شركة كهرباء القدس.
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