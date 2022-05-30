https://arabic.sputniknews.com/20220530/الأرض-على-موعد-مع-عاصفة-نيزكية-يوم-غد-1062890127.html
الأرض على موعد مع "عاصفة نيزكية" يوم غد
الأرض على موعد مع "عاصفة نيزكية" يوم غد
قال عالم الفلك الروسي، ألكسندر ياكوشكين، إن "سكان الأرض على موعد مع عاصفة نيزكية كثيفة مع مرور عدة آلاف من الشهب في الساعة في 31 مايو/أيار". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:41+0000
2022-05-30T11:41+0000
2022-05-30T11:41+0000
منوعات
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وأضاف ياكوشكين لوكالة "سبوتنيك": "في صباح يوم 31 مايو/أيار، ينتظر أبناء الأرض مشهدًا رائعًا، أمطار نيزكية حقيقية، يمكن أن يصل عدد الشهب إلى عشرة آلاف في الساعة".وأشار العالم إلى أن "التدفق سيكون أفضل في النصف الغربي من الكرة الأرضية، في أمريكا الشمالية، وأضاف أنه توجد الآن عدة توقعات لوقت بدء العاصفة، ويمكن أن تبدأ على الأرجح في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو".وأردف ياكوشكين: "من المتوقع أن تكون النيازك ضعيفة وخافتة في الغالب، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل دخول النيازك والجسيمات إلى الغلاف الجوي، لذلك من المستحسن المراقبة من مناطق ريفية لا يوجد فيها إنارة شوارع".
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سبوتنيك عربي
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منوعات
الأرض على موعد مع "عاصفة نيزكية" يوم غد
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قال عالم الفلك الروسي، ألكسندر ياكوشكين، إن "سكان الأرض على موعد مع عاصفة نيزكية كثيفة مع مرور عدة آلاف من الشهب في الساعة في 31 مايو/أيار".
وأضاف ياكوشكين لوكالة "سبوتنيك": "في صباح يوم 31 مايو/أيار، ينتظر أبناء الأرض مشهدًا رائعًا، أمطار نيزكية حقيقية، يمكن أن يصل عدد الشهب إلى عشرة آلاف في الساعة".
"ستكون مدة ذروة النشاط النيزكي لساعتين، كحد أقصى".
وأشار العالم إلى أن "التدفق سيكون أفضل في النصف الغربي من الكرة الأرضية، في أمريكا الشمالية، وأضاف أنه توجد الآن عدة توقعات لوقت بدء العاصفة، ويمكن أن تبدأ على الأرجح في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو".
وأردف ياكوشكين: "من المتوقع أن تكون النيازك
ضعيفة وخافتة في الغالب، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل دخول النيازك والجسيمات إلى الغلاف الجوي، لذلك من المستحسن المراقبة من مناطق ريفية لا يوجد فيها إنارة شوارع".