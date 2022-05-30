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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الأوكرانيون-في-نهاية-قائمة-إجلاء-الجرحى-الأمريكية-1062875318.html
الأوكرانيون في نهاية قائمة إجلاء الجرحى الأمريكية
الأوكرانيون في نهاية قائمة إجلاء الجرحى الأمريكية
تم العثور على قوائم أمريكية لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة في المواقع التي تسيطر عليها القوات المسلحة لأوكرانيا ومقاتلي كتيبة "آزوف" القومية - في فولنوفاكا وفي... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:45+0000
2022-05-30T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لاستمارة الإخلاء التي تم العثور عليها، تم تقسيم المرضى إلى خمس فئات: الأولى هي الجيش الأمريكي، ثم مواطنو هذا البلد، يليهم العسكريون غير الأمريكيين. وفي نهاية القائمة مواطني غير دول وأسرى الحرب.تم تحديدهم، على وجه الخصوص، في "الدليل التكتيكي لقائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية رقم MCRP 3-30.7" الذي تم العثور عليه مسبقًا. تحدد هذه الوثيقة المعيار التالي لأولوية الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم:-مواطنون أمريكيون-الأفراد الأجانب من العائلات الأمريكية-الموظفون الأجانب من المؤسسات والشركات الأمريكية-رعايا الدول الثالثةجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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أخبار أوكرانيا

الأوكرانيون في نهاية قائمة إجلاء الجرحى الأمريكية

06:45 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تم العثور على قوائم أمريكية لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة في المواقع التي تسيطر عليها القوات المسلحة لأوكرانيا ومقاتلي كتيبة "آزوف" القومية - في فولنوفاكا وفي المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال في ماريوبول.
وفقًا لاستمارة الإخلاء التي تم العثور عليها، تم تقسيم المرضى إلى خمس فئات: الأولى هي الجيش الأمريكي، ثم مواطنو هذا البلد، يليهم العسكريون غير الأمريكيين. وفي نهاية القائمة مواطني غير دول وأسرى الحرب.
تم تحديدهم، على وجه الخصوص، في "الدليل التكتيكي لقائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية رقم MCRP 3-30.7" الذي تم العثور عليه مسبقًا. تحدد هذه الوثيقة المعيار التالي لأولوية الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم:
-مواطنون أمريكيون
-الأفراد الأجانب من العائلات الأمريكية
-الموظفون الأجانب من المؤسسات والشركات الأمريكية
-رعايا الدول الثالثة
جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:29 GMT
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