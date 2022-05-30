https://arabic.sputniknews.com/20220530/الأوكرانيون-في-نهاية-قائمة-إجلاء-الجرحى-الأمريكية-1062875318.html
الأوكرانيون في نهاية قائمة إجلاء الجرحى الأمريكية
الأوكرانيون في نهاية قائمة إجلاء الجرحى الأمريكية
تم العثور على قوائم أمريكية لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة في المواقع التي تسيطر عليها القوات المسلحة لأوكرانيا ومقاتلي كتيبة "آزوف" القومية - في فولنوفاكا وفي... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:45+0000
2022-05-30T06:45+0000
2022-05-30T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لاستمارة الإخلاء التي تم العثور عليها، تم تقسيم المرضى إلى خمس فئات: الأولى هي الجيش الأمريكي، ثم مواطنو هذا البلد، يليهم العسكريون غير الأمريكيين. وفي نهاية القائمة مواطني غير دول وأسرى الحرب.تم تحديدهم، على وجه الخصوص، في "الدليل التكتيكي لقائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية رقم MCRP 3-30.7" الذي تم العثور عليه مسبقًا. تحدد هذه الوثيقة المعيار التالي لأولوية الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم:-مواطنون أمريكيون-الأفراد الأجانب من العائلات الأمريكية-الموظفون الأجانب من المؤسسات والشركات الأمريكية-رعايا الدول الثالثةجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الأوكرانيون في نهاية قائمة إجلاء الجرحى الأمريكية
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تم العثور على قوائم أمريكية لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة في المواقع التي تسيطر عليها القوات المسلحة لأوكرانيا ومقاتلي كتيبة "آزوف" القومية - في فولنوفاكا وفي المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال في ماريوبول.
وفقًا لاستمارة الإخلاء التي تم العثور عليها، تم تقسيم المرضى إلى خمس فئات: الأولى هي الجيش الأمريكي، ثم مواطنو هذا البلد، يليهم العسكريون غير الأمريكيين. وفي نهاية القائمة مواطني غير دول وأسرى الحرب.
تم تحديدهم، على وجه الخصوص، في "الدليل التكتيكي لقائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية رقم MCRP 3-30.7" الذي تم العثور عليه مسبقًا. تحدد هذه الوثيقة المعيار التالي لأولوية الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم:
-الأفراد الأجانب من العائلات الأمريكية
-الموظفون الأجانب من المؤسسات والشركات الأمريكية
جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
، اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.