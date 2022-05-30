https://arabic.sputniknews.com/20220530/الإمارات-تندد-باقتحام-متطرفين-للمسجد-الأقصى-1062885737.html

الإمارات تندد باقتحام متطرفين للمسجد الأقصى

الإمارات تندد باقتحام متطرفين للمسجد الأقصى

نددت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، باقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T10:39+0000

2022-05-30T10:39+0000

2022-05-30T10:39+0000

المسجد الأقصى

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062870964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_640aba0f940fd8128f3533e2af29c7f0.jpg

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب صحيفة "البيان".وقال البيان إن موقف الإمارات ثابت فيما يتعلق بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.وأكد البيان على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.ودعا البيان إسرائيل إلى خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان، مشددا على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.وأكد على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط.كما طالب بوضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/مجلس-التعاون-الخليجي-يدين-السماح-لمتطرفين-باقتحام-المسجد-الأقصى-1062870237.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

المسجد الأقصى, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم