https://arabic.sputniknews.com/20220530/البرلمان-الأوكراني-يدعو-إلى-عدم-الاعتراف-بشهادات-التعليم-الروسية-1062885405.html
البرلمان الأوكراني يدعو إلى عدم الاعتراف بشهادات التعليم الروسية
البرلمان الأوكراني يدعو إلى عدم الاعتراف بشهادات التعليم الروسية
سجل البرلمان الأوكراني مشروع قرار يدعو بموجبه البلدان الأخرى إلى إلغاء تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:27+0000
2022-05-30T10:27+0000
2022-05-30T10:27+0000
أخبار أوكرانيا
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وقدمت الوثيقة اليوم الاثنين. وتناشد الوثيقة حكومات الدول الأخرى بطلب فسخ اتفاقيات التعاون في مجال التعليم وإلغاء إجراءات تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية.توترت علاقات روسيا مع الدول الغربية على خلفية عملية روسية خاصة في أوكرانيا. تدعو كييف الغرب باستمرار إلى قطع العلاقات مع الشركات الروسية والشركات المملوكة للدولة.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني يدعو إلى عدم الاعتراف بشهادات التعليم الروسية
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سجل البرلمان الأوكراني مشروع قرار يدعو بموجبه البلدان الأخرى إلى إلغاء تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية.
وقدمت الوثيقة اليوم الاثنين. وتناشد الوثيقة حكومات الدول الأخرى بطلب فسخ اتفاقيات التعاون في مجال التعليم وإلغاء إجراءات تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية.
توترت علاقات روسيا مع الدول الغربية على خلفية عملية روسية خاصة في أوكرانيا. تدعو كييف الغرب باستمرار إلى قطع العلاقات مع الشركات الروسية والشركات المملوكة للدولة.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.