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https://arabic.sputniknews.com/20220530/البرلمان-الأوكراني-يدعو-إلى-عدم-الاعتراف-بشهادات-التعليم-الروسية-1062885405.html
البرلمان الأوكراني يدعو إلى عدم الاعتراف بشهادات التعليم الروسية
البرلمان الأوكراني يدعو إلى عدم الاعتراف بشهادات التعليم الروسية
سجل البرلمان الأوكراني مشروع قرار يدعو بموجبه البلدان الأخرى إلى إلغاء تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:27+0000
2022-05-30T10:27+0000
أخبار أوكرانيا
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وقدمت الوثيقة اليوم الاثنين. وتناشد الوثيقة حكومات الدول الأخرى بطلب فسخ اتفاقيات التعاون في مجال التعليم وإلغاء إجراءات تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية.توترت علاقات روسيا مع الدول الغربية على خلفية عملية روسية خاصة في أوكرانيا. تدعو كييف الغرب باستمرار إلى قطع العلاقات مع الشركات الروسية والشركات المملوكة للدولة.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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أخبار أوكرانيا

البرلمان الأوكراني يدعو إلى عدم الاعتراف بشهادات التعليم الروسية

10:27 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatovطلاب مدرسة ثانوية
طلاب مدرسة ثانوية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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سجل البرلمان الأوكراني مشروع قرار يدعو بموجبه البلدان الأخرى إلى إلغاء تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية.
وقدمت الوثيقة اليوم الاثنين. وتناشد الوثيقة حكومات الدول الأخرى بطلب فسخ اتفاقيات التعاون في مجال التعليم وإلغاء إجراءات تصديق الوثائق الروسية الخاصة بالتعليم والحصول على الدرجات العلمية.
توترت علاقات روسيا مع الدول الغربية على خلفية عملية روسية خاصة في أوكرانيا. تدعو كييف الغرب باستمرار إلى قطع العلاقات مع الشركات الروسية والشركات المملوكة للدولة.

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:41 GMT
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