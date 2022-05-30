عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الثلاثاء-إسرائيل-والإمارات-توقعان-اتفاق-منطقة-تجارة-حرة--1062883053.html
الثلاثاء.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق منطقة تجارة حرة
الثلاثاء.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق منطقة تجارة حرة
توقع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، اتفاق منطقة تجارة حرة، والذي سيؤدي بما في ذلك إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى البلد الخليجي، ومنح... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:45+0000
2022-05-30T09:45+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057451298_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_47b769ca317054f8aa825827ca5cbfe9.jpg
وأضاف موقع "واللا" أن لاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، ستوقعه غدا في دبي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ونظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري.ويشمل الاتفاق القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.بالإضافة إلى ذلك، كجزء من زيارتها إلى الإمارات ستوقع الوزيرة الإسرائيلية أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في الإنتاج المتقدم وستلتقي مع وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.وقالت الوزيرة الإسرائيلية في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".وختمت بالقول: "يدور الحديث عن اتفاقية تجارة حرة كاملة هي الأولى مع دولة عربية، تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية".ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزيرة-إسرائيلية-العلاقات-مع-الإمارات-أمن-قومي-1059449069.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057451298_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_f15abde75fd814d6cd3f39d5f7a52685.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل

الثلاثاء.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق منطقة تجارة حرة

09:45 GMT 30.05.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPOالرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
تابعنا عبرTelegram
توقع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، اتفاق منطقة تجارة حرة، والذي سيؤدي بما في ذلك إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى البلد الخليجي، ومنح إعفاء ضريبي فوري أو تدريجي على 96% من التجارة بين البلدين، بحسب إعلام عبري.
وأضاف موقع "واللا" أن لاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، ستوقعه غدا في دبي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ونظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري.
ويشمل الاتفاق القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى ذلك، كجزء من زيارتها إلى الإمارات ستوقع الوزيرة الإسرائيلية أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في الإنتاج المتقدم وستلتقي مع وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
وزيرة إسرائيلية: العلاقات مع الإمارات "أمن قومي"
4 مارس, 13:26 GMT
وقالت الوزيرة الإسرائيلية في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".
وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".
وختمت بالقول: "يدور الحديث عن اتفاقية تجارة حرة كاملة هي الأولى مع دولة عربية، تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية".
ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала