https://arabic.sputniknews.com/20220530/الثلاثاء-إسرائيل-والإمارات-توقعان-اتفاق-منطقة-تجارة-حرة--1062883053.html
الثلاثاء.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق منطقة تجارة حرة
الثلاثاء.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق منطقة تجارة حرة
توقع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، اتفاق منطقة تجارة حرة، والذي سيؤدي بما في ذلك إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى البلد الخليجي، ومنح... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:45+0000
2022-05-30T09:45+0000
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وأضاف موقع "واللا" أن لاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، ستوقعه غدا في دبي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ونظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري.ويشمل الاتفاق القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.بالإضافة إلى ذلك، كجزء من زيارتها إلى الإمارات ستوقع الوزيرة الإسرائيلية أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في الإنتاج المتقدم وستلتقي مع وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.وقالت الوزيرة الإسرائيلية في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".وختمت بالقول: "يدور الحديث عن اتفاقية تجارة حرة كاملة هي الأولى مع دولة عربية، تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية".ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزيرة-إسرائيلية-العلاقات-مع-الإمارات-أمن-قومي-1059449069.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
الثلاثاء.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق منطقة تجارة حرة
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توقع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، اتفاق منطقة تجارة حرة، والذي سيؤدي بما في ذلك إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى البلد الخليجي، ومنح إعفاء ضريبي فوري أو تدريجي على 96% من التجارة بين البلدين، بحسب إعلام عبري.
وأضاف موقع "واللا
" أن لاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، ستوقعه غدا في دبي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ونظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري.
ويشمل الاتفاق القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى ذلك، كجزء من زيارتها إلى الإمارات ستوقع الوزيرة الإسرائيلية أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في الإنتاج المتقدم وستلتقي مع وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وقالت الوزيرة الإسرائيلية في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات
وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".
وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".
وختمت بالقول: "يدور الحديث عن اتفاقية تجارة حرة كاملة هي الأولى مع دولة عربية، تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية".
ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.