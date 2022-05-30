https://arabic.sputniknews.com/20220530/الحكومة-اليمنية-تؤكد-تمسكها-بأولوية-فتح-الطرق-الرئيسية-في-تعز-1062872819.html

الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بأولوية فتح الطرق الرئيسية في تعز

الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بأولوية فتح الطرق الرئيسية في تعز

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، تمسكها بأولوية فتح الطرق الرئيسية المغلقة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مدينة تعز جنوب غربي اليمن،... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T01:40+0000

2022-05-30T01:40+0000

2022-05-30T01:40+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة التفاوض الحكومية في مفاوضات عمّان حول فتح الطرق في محافظة تعز، عبد الكريم شيبان، في بيان: "لم نجد من الطرف الآخر [في أشارة إلى جماعة أنصار الله] "، أي تجاوب مع مطالبنا [رفع الحصار وفتح الطرق الرئيسية]، ولقد قدمنا تصوراتنا ومقترحاتنا للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والتي نأمل أن تجد في الجولة التالية تجاوباً إيجابياً".وأضاف: "من المقرر أن تنطلق الجولة التالية خلال الأيام القليلة القادمة في ظل جهود مشكورة يبذلها غروندبرغ لاقناع طرف الحوثيين بالموافقة على فتح الطرق، وهو ما نأمل أن تسفر عن نتائج تلبي حقوق ومطالب الملايين من أهالينا في تعز".وشدد شيبان على "أن تكون الأولوية لفتح الطرق الرئيسية وفق بنود الهدنة الأممية"، داعياً جماعة "أنصار الله" إلى "الابتعاد عن محاولات الانتقاص من الحقوق الإنسانية لأبناء تعز عبر فتح طرق لاتفي بالغرض ولا ترفع معاناة السكان المستمرة منذ سبع سنوات".يأتي ذلك غداة إعلان المبعوث الأممي، في ختام جولة أولية من النقاشات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، "تقديم اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين"، داعياً الطرفين إلى "اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني".وأكد غروندبرغ أن:ويوم الأربعاء الماضي، حث المبعوث الأممي، ممثلي الجانبين في اجتماع عمّان عقب انطلاق أعماله، على "التفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق يُسَهِّل حرية التنقل ويؤدي إلى تحسين ظروف المدنيين"، مؤكداً أن "فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق يعد عنصراً جوهرياً من الهدنة".وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حالياً من قوات جماعة "أنصار الله"، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/أنصار-الله-تعلن-تلقيها-موافقة-أممية-للبدء-في-تسيير-رحلات-جوية-بين-صنعاء-والقاهرة-1062872012.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله