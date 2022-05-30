https://arabic.sputniknews.com/20220530/الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-3-جنود-في-العراق-خلال-أقل-من-24-ساعة-1062893776.html
الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود في العراق خلال أقل من 24 ساعة
الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود في العراق خلال أقل من 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل جندي تركي جراء اشتباكات شمالي العراق، خلال عملية "قفل المخلب"، وهو الجندي الثالث الذي تعلن مقتله، منذ أمس. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت الدفاع التركية، في بيان "مقتل جندي تركي خلال اشتباكات شمالي العراق".وأوضحت الدفاع التركية، أن جندياً قتل أمس في انفجار عبوة ناسفة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بإصابته خلال عملية "قفل المخلب".وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت منذ أيام، تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "قفل المخلب" المستمرة شمالي العراق.وقالت الدفاع التركية، في بيان السبت الماضي، إنه "تم تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بواسطة الطائرات المسيرة، بمنطقة عملية (قفل المخلب) المستمرة شمالي العراق".وأعلنت تركيا، فجر الـ18 من الشهر الماضي، عن إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية في مناطق شمالي العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-مقتل-أكثر-من-100-إرهابي-في-العملية-العسكرية-شمالي-العراق-فيديو-1062680808.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود في العراق خلال أقل من 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل جندي تركي جراء اشتباكات شمالي العراق، خلال عملية "قفل المخلب"، وهو الجندي الثالث الذي تعلن مقتله، منذ أمس.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت الدفاع التركية، في بيان "مقتل جندي تركي خلال اشتباكات شمالي العراق".
وأوضحت الدفاع التركية، أن جندياً قتل أمس في انفجار عبوة ناسفة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بإصابته خلال عملية "قفل المخلب".
وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت منذ أيام، تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "قفل المخلب" المستمرة شمالي العراق.
وقالت الدفاع التركية، في بيان السبت الماضي، إنه "تم تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بواسطة الطائرات المسيرة، بمنطقة عملية (قفل المخلب) المستمرة شمالي العراق".
وأعلنت تركيا، فجر الـ18 من الشهر الماضي، عن إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".
وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية في مناطق شمالي العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا".