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الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود في العراق خلال أقل من 24 ساعة
الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود في العراق خلال أقل من 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل جندي تركي جراء اشتباكات شمالي العراق، خلال عملية "قفل المخلب"، وهو الجندي الثالث الذي تعلن مقتله، منذ أمس. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:06+0000
2022-05-30T13:06+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت الدفاع التركية، في بيان "مقتل جندي تركي خلال اشتباكات شمالي العراق".وأوضحت الدفاع التركية، أن جندياً قتل أمس في انفجار عبوة ناسفة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بإصابته خلال عملية "قفل المخلب".وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت منذ أيام، تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "قفل المخلب" المستمرة شمالي العراق.وقالت الدفاع التركية، في بيان السبت الماضي، إنه "تم تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بواسطة الطائرات المسيرة، بمنطقة عملية (قفل المخلب) المستمرة شمالي العراق".وأعلنت تركيا، فجر الـ18 من الشهر الماضي، عن إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية في مناطق شمالي العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-مقتل-أكثر-من-100-إرهابي-في-العملية-العسكرية-شمالي-العراق-فيديو-1062680808.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود في العراق خلال أقل من 24 ساعة

13:06 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Turkish Militaryالمناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Turkish Military
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل جندي تركي جراء اشتباكات شمالي العراق، خلال عملية "قفل المخلب"، وهو الجندي الثالث الذي تعلن مقتله، منذ أمس.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت الدفاع التركية، في بيان "مقتل جندي تركي خلال اشتباكات شمالي العراق".
وأوضحت الدفاع التركية، أن جندياً قتل أمس في انفجار عبوة ناسفة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بإصابته خلال عملية "قفل المخلب".
وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت منذ أيام، تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية "قفل المخلب" المستمرة شمالي العراق.
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
وزير الدفاع التركي يعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي في العملية العسكرية شمالي العراق... فيديو
25 مايو, 08:08 GMT
وقالت الدفاع التركية، في بيان السبت الماضي، إنه "تم تحييد 18 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بواسطة الطائرات المسيرة، بمنطقة عملية (قفل المخلب) المستمرة شمالي العراق".
وأعلنت تركيا، فجر الـ18 من الشهر الماضي، عن إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".
وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية في مناطق شمالي العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا".
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Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
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