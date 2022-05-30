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https://arabic.sputniknews.com/20220530/الدفاع-الروسية-إسقاط-15-طائرة-من-دون-طيار-أوكرانية-1062879002.html
الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية
الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية والاستيلاء على 9 راجمات صاروخية من نوع "سميرتش". 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T08:00+0000
2022-05-30T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبالإضافة إلى ذلك، في مناطق مالايا كاميشيفاخا، كامينكا، وبرازوفكا غلينسكوي في منطقة خاركيف، وتشرنوبايفكا في منطقة خيرسون وتم الاستيلاء على 9 صواريخ أوكرانية من نظام إطلاق صواريخ سميرش.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية

08:00 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 30.05.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية والاستيلاء على 9 راجمات صاروخية من نوع "سميرتش".
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنات سيفيرودونيتسك ونوفوتشيرفونوي وفاسيليفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وبانتيليمونوفكا وغريغوروفكا وكراسنوجوروفكا ونيفيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبترابولي وبتروفسكوي في غلينسكوي."

وبالإضافة إلى ذلك، في مناطق مالايا كاميشيفاخا، كامينكا، وبرازوفكا غلينسكوي في منطقة خاركيف، وتشرنوبايفكا في منطقة خيرسون وتم الاستيلاء على 9 صواريخ أوكرانية من نظام إطلاق صواريخ سميرش.
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