https://arabic.sputniknews.com/20220530/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-بطارية-أوكرانية-من-مدافع-هاوتزر-إيطالية-الصنع-1062884020.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير بطارية أوكرانية من مدافع "هاوتزر" إيطالية الصنع
الدفاع الروسية تعلن تدمير بطارية أوكرانية من مدافع "هاوتزر" إيطالية الصنع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها المسلحة لبطارية أوكرانية من مدافع "هاوتزر" إيطالية الصنع. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:59+0000
2022-05-30T09:59+0000
2022-05-30T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظومات الدفاع الجوية الروسية
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وبحسب بيان الوزارة، فقد تم اكتشاف موقع إطلاق النار للقوميين الأوكرانيين المسلحين بمدافع الهاوتزر الإيطالية عن طريق استطلاع المدفعية.وسلمت بولندا، أمس الأحد، أكثر من 18 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع إلى أوكرانيا، وفقا لتقارير الإذاعة البولندية.وجاء في تقرير الإذاعة: "تلقى الجيش الأوكراني 18 وحدة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الحديثة من بولندا".بالإشارة إلى مصدر في الدوائر الحكومية، ذكرت الإذاعة أننا نتحدث عن توريد مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 155 ملم. وأضاف: "بفضل المساعدة البولندية، يمتلك الأوكرانيون الآن ما لا يقل عن 24 مدفعا ذاتي الدفع من الإنتاج الغربي".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/بولندا-تسلم-أكثر-من-18-مدفع-هاوتزر-ذاتي-الدفع-إلى-أوكرانيا-1062853689.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, منظومات الدفاع الجوية الروسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير بطارية أوكرانية من مدافع "هاوتزر" إيطالية الصنع
09:59 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها المسلحة لبطارية أوكرانية من مدافع "هاوتزر" إيطالية الصنع.
وبحسب بيان الوزارة، فقد تم اكتشاف موقع إطلاق النار للقوميين الأوكرانيين المسلحين بمدافع الهاوتزر الإيطالية عن طريق استطلاع المدفعية.
وجاء في البيان الصحفي لوزارة الدفاع الروسية: "بعد استطلاع إضافي قام به طاقم مركبة جوية دون طيار، تم ضرب ذخيرة مدفعية عالية الدقة في موقع إطلاق النار. أكدت السيطرة الموضوعية للطائرة دون طيار تدمير المدفعية الروسية لفصيلة مدفعية من القوميين الأوكرانيين بمدافع هاوتزر الإيطالية عيار 155 ملم".
وسلمت بولندا، أمس الأحد، أكثر من 18 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع إلى أوكرانيا، وفقا لتقارير الإذاعة البولندية.
وجاء في تقرير الإذاعة: "تلقى الجيش الأوكراني 18 وحدة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الحديثة من بولندا".
بالإشارة إلى مصدر في الدوائر الحكومية، ذكرت الإذاعة أننا نتحدث عن توريد مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 155 ملم. وأضاف: "بفضل المساعدة البولندية، يمتلك الأوكرانيون الآن ما لا يقل عن 24 مدفعا ذاتي الدفع من الإنتاج الغربي".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.