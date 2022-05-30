https://arabic.sputniknews.com/20220530/الرئيس-الإيراني-يقول-إن-بلاده-وطاجيكستان-اتخذتا-خطوات-جيدة-للارتقاء-بعلاقاتهما-1062887692.html
الرئيس الإيراني يقول إن بلاده وطاجيكستان اتخذتا خطوات جيدة للارتقاء بعلاقاتهما
الرئيس الإيراني يقول إن بلاده وطاجيكستان اتخذتا خطوات جيدة للارتقاء بعلاقاتهما
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إن بلاده وطاجيكستان اتخذتا خطوات جيدة للارتقاء بعلاقاتهما، بعد مشاركة طهران في قمة منظمة شنغهاي للتعاون... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:15+0000
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وصرح بذلك رئيسي خلال اجتماع وفدي إيران وطاجيكستان رفيعي المستوى، والذي حضره أيضا رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال الرئيس الإيراني إن شعوره بعد حضوره العام الماضي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه، هو أنه تم اتخاذ خطوات جيدة لتعزيز العلاقات بين طهران ودوشانبيه.من ناحيته، قال رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، في اجتماع مع الرئيس الإيراني في طهران، إن بلاده تسعى لتوطيد العلاقات مع إيران منذ بداية ولاية رئيسي.وكان رئيس طاجيكستان وصل الى العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس الأحد، في رحلة تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.وسيواصل الرئيسان متابعة وثائق التعاون الموقعة مسبقا، والتوقيع على وثائق جديدة، تماشيا مع تعزيز العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة "إرنا".وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أشاد أمس الأحد بزيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لطهران، مؤكدا أنها ذات أهمية قصوى لتطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.وقال عبد اللهيان خلال اجتماع مع نائب وزير خارجية طاجيكستان، مظفر حسين زودة، أمس السبت، إن إيران وطاجيكستان تشتركان في العديد من القواسم المشتركة، بما في ذلك الثقافية، وهذا يوفر أرضية لمزيد من تطوير العلاقات بينهما.يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زار طاجيسكتان في سبتمبر/ أيلول 2021، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/أول-تعليق-إسرائيلي-على-تصنيع-إيران-طائرات-دون-طيار-في-طاجيكستان-1062405779.html
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الرئيس الإيراني يقول إن بلاده وطاجيكستان اتخذتا خطوات جيدة للارتقاء بعلاقاتهما
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إن بلاده وطاجيكستان اتخذتا خطوات جيدة للارتقاء بعلاقاتهما، بعد مشاركة طهران في قمة منظمة شنغهاي للتعاون العام الماضي في دوشانبي.
وصرح بذلك رئيسي خلال اجتماع وفدي إيران وطاجيكستان رفيعي المستوى، والذي حضره أيضا رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا".
وقال الرئيس الإيراني إن شعوره بعد حضوره العام الماضي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه، هو أنه تم اتخاذ خطوات جيدة لتعزيز العلاقات بين طهران ودوشانبيه.
من ناحيته، قال رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، في اجتماع مع الرئيس الإيراني في طهران، إن بلاده تسعى لتوطيد العلاقات مع إيران منذ بداية ولاية رئيسي.
وكان رئيس طاجيكستان وصل الى العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس الأحد، في رحلة تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وسيواصل الرئيسان متابعة وثائق التعاون الموقعة مسبقا، والتوقيع على وثائق جديدة، تماشيا مع تعزيز العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة "إرنا".
وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أشاد أمس الأحد بزيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لطهران، مؤكدا أنها ذات أهمية قصوى
لتطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وقال عبد اللهيان خلال اجتماع مع نائب وزير خارجية طاجيكستان، مظفر حسين زودة، أمس السبت، إن إيران وطاجيكستان تشتركان في العديد من القواسم المشتركة، بما في ذلك الثقافية، وهذا يوفر أرضية لمزيد من تطوير العلاقات بينهما.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زار طاجيسكتان في سبتمبر/ أيلول 2021، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.