https://arabic.sputniknews.com/20220530/الرئيس-المصري-يبحث-مع-نظيره-البولندي-ملف-سد-النهضة-الإثيوبي-1062900037.html

الرئيس المصري يبحث مع نظيره البولندي ملف سد النهضة الإثيوبي

الرئيس المصري يبحث مع نظيره البولندي ملف سد النهضة الإثيوبي

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باتفاقية متوازنة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك ‏خلال مباحثاته مع نظيره البولندي، أندريد دودا، في العاصمة المصرية،... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T14:59+0000

2022-05-30T14:59+0000

2022-05-30T14:59+0000

مصر

أخبار سد النهضة الإثيوبي

خلافات سد النهضة

أخبار إثيوبيا

العالم العربي

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وأشار السيسي خلال مؤتمر صحفي مع دودا في قصر الاتحادية إلى أنه "تم استعراض خلال مباحثاتهما جهود مصر خلال عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونيا، بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه بالنسبة إلى مصر، كما يضمن فيه تحقيق الأهداف التنموية للشعب المصري بشكل عادل"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في وقت سابق، إن الجهود الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول قضية سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.وأضاف شكري في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي، إن "قضية سد النهضة وجودية ومرتبطة بأمن مصر ومواطنيها، ونظل نوليها الأهمية والتركيز اللازم".وتابع: "نعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام والاتفاق القانوني الملزم يوفر الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا، بعيدا عن الصراع واللجوء الى الوسائل العسكرية وسوف يظل هذا مبدأ راسخا في السياسة الخارجية المصرية".ويقع سد النهضة الإثيوبي، الذي استهلك بناؤه أكثر من 4 مليارات دولار، في منطقة بني شنقول قماز، غربي البلاد، وتسبب منذ الشروع في إنجازه عام 2011 في أزمة بين أثيوبيا ومصر والسودان.وتخشى مصر والسودان من أن يخفض المشروع من حصتيهما في مياه النيل.وتقول أديس أبابا إن سد النهضة مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/مسؤول-إثيوبي-يقول-نريد-حلا-سلميا-لأزمة-سد-النهضة-وجنوب-السودان-نقف-معكم-1062881762.html

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مصر, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, العالم العربي