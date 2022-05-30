https://arabic.sputniknews.com/20220530/السعودية-تستضيف-المؤتمر-الرابع-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-الشهر-المقبل-1062904570.html
السعودية تستضيف المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الشهر المقبل
السعودية تستضيف المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الشهر المقبل
تستضيف السعودية المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق"، في جدة، الشهر المقبل. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T17:48+0000
2022-05-30T17:48+0000
2022-05-30T17:50+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تستضيف المملكة ممثلة في وزارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، المؤتمر يومي 5 و6 يونيو.ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور المنظمة والدول الأعضاء للإسهام في الوساطة بالتعاون مع شركاء الوساطة الدوليين، وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها، والعمل على تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في هذا المجال.وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه متحدثون من مختلف القارات والمجموعات الجغرافية لإثراء جلساته، "بحضور مشاركين من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة على مستوى الخبراء وأجهزة المنظمة وبعض مؤسسات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ومراكز البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى شخصيات إقليمية ودولية بارزة في مجال الوساطة".وبحسب الوكالة، يتضمن المؤتمر خمس جلسات تستعرض دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في مجال الوساطة، والوساطة من منظور إنساني في ظل الأزمات (الدبلوماسية الإنسانية)، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الطريق إلى الأمام في الوساطة (استشراف المستقبل)، فيما تتناول الجلسة الأخيرة عرض توصيات المؤتمر وملخص نتائجه.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الخارجية السعودية, السعودية
السعودية تستضيف المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الشهر المقبل
17:48 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 17:50 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
تستضيف السعودية المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق"، في جدة، الشهر المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
، تستضيف المملكة ممثلة في وزارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، المؤتمر يومي 5 و6 يونيو.
ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور المنظمة والدول الأعضاء للإسهام في الوساطة بالتعاون مع شركاء الوساطة الدوليين، وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها، والعمل على تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في هذا المجال.
ويناقش المؤتمر التحديات والصعوبات التي تواجه فريق الاتصال المعني بالوساطة ودعم جهود الوساطة، إلى جانب حضور عدد من المراقبين لدى المنظمة والمندوبين الدائمين.
وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه متحدثون من مختلف القارات والمجموعات الجغرافية لإثراء جلساته، "بحضور مشاركين من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة على مستوى الخبراء وأجهزة المنظمة وبعض مؤسسات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ومراكز البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى شخصيات إقليمية ودولية بارزة في مجال الوساطة".
وبحسب الوكالة، يتضمن المؤتمر خمس جلسات تستعرض دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في مجال الوساطة، والوساطة من منظور إنساني في ظل الأزمات (الدبلوماسية الإنسانية)، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الطريق إلى الأمام في الوساطة (استشراف المستقبل)، فيما تتناول الجلسة الأخيرة عرض توصيات المؤتمر وملخص نتائجه.