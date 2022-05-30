https://arabic.sputniknews.com/20220530/السلطات-الصحية-مقتل-117-طفلا-في-دونيتسك-خلال-8-سنوات-من-النزاع-بإقليم-دونباس--1062873164.html

دونيتسك الشعبية: مقتل أكثر من 117 طفلا منذ بدء النزاع في دونباس بينهم 35 منذ فبراير الماضي

دونيتسك الشعبية: مقتل أكثر من 117 طفلا منذ بدء النزاع في دونباس بينهم 35 منذ فبراير الماضي

قال رئيس مكتب الطب الشرعي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ديمتري كلاشينكوف، اليوم الاثنين، إن السنوات الثماني من الصراع في جنوب شرق أوكرانيا خلفت 117 قتيلا من... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T02:34+0000

2022-05-30T02:34+0000

2022-05-30T02:37+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061184108_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_0644af0e496dd9b6015fd47134abf38b.jpg

ماريوبول - سبوتنيك. وقال قال كلاشينكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لمعلوماتي، توفي 117 طفلا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة دونيتسك على مدى السنوات الماضية، وهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما".وأضاف: "من بين 117 طفلا، توفي 35 طفلا منذ فبراير من هذا العام".ولفت كلاشينكوف إلى أن معظم الأطفال الذين لقوا حتفهم هذا العام كانوا ضحايا للذخائر غير المنفجرة في أبريل ومايو، عندما دفع انخفاض كثافة الأعمال العدائية الأطفال إلى الخروج من أماكن اختبائهم في كثير من الأحيان.وقال كلاشينكوف:هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/غريزلوف-كييف-تتجاهل-اقتراحات-خارطة-الطريق-لتسوية-النزاع-في-دونباس-1057218867.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا