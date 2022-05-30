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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/السلطات-الصحية-مقتل-117-طفلا-في-دونيتسك-خلال-8-سنوات-من-النزاع-بإقليم-دونباس--1062873164.html
دونيتسك الشعبية: مقتل أكثر من 117 طفلا منذ بدء النزاع في دونباس بينهم 35 منذ فبراير الماضي
دونيتسك الشعبية: مقتل أكثر من 117 طفلا منذ بدء النزاع في دونباس بينهم 35 منذ فبراير الماضي
قال رئيس مكتب الطب الشرعي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ديمتري كلاشينكوف، اليوم الاثنين، إن السنوات الثماني من الصراع في جنوب شرق أوكرانيا خلفت 117 قتيلا من... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T02:34+0000
2022-05-30T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ماريوبول - سبوتنيك. وقال قال كلاشينكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لمعلوماتي، توفي 117 طفلا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة دونيتسك على مدى السنوات الماضية، وهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما".وأضاف: "من بين 117 طفلا، توفي 35 طفلا منذ فبراير من هذا العام".ولفت كلاشينكوف إلى أن معظم الأطفال الذين لقوا حتفهم هذا العام كانوا ضحايا للذخائر غير المنفجرة في أبريل ومايو، عندما دفع انخفاض كثافة الأعمال العدائية الأطفال إلى الخروج من أماكن اختبائهم في كثير من الأحيان.وقال كلاشينكوف:هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/غريزلوف-كييف-تتجاهل-اقتراحات-خارطة-الطريق-لتسوية-النزاع-في-دونباس-1057218867.html
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أخبار أوكرانيا

دونيتسك الشعبية: مقتل أكثر من 117 طفلا منذ بدء النزاع في دونباس بينهم 35 منذ فبراير الماضي

02:34 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 02:37 GMT 30.05.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورالمدنيون يختبؤون في الملاجئ في جمهوربية دونباس
المدنيون يختبؤون في الملاجئ في جمهوربية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال رئيس مكتب الطب الشرعي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ديمتري كلاشينكوف، اليوم الاثنين، إن السنوات الثماني من الصراع في جنوب شرق أوكرانيا خلفت 117 قتيلا من الأطفال في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ماريوبول - سبوتنيك. وقال قال كلاشينكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لمعلوماتي، توفي 117 طفلا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة دونيتسك على مدى السنوات الماضية، وهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما".
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وأضاف: "من بين 117 طفلا، توفي 35 طفلا منذ فبراير من هذا العام".
ولفت كلاشينكوف إلى أن معظم الأطفال الذين لقوا حتفهم هذا العام كانوا ضحايا للذخائر غير المنفجرة في أبريل ومايو، عندما دفع انخفاض كثافة الأعمال العدائية الأطفال إلى الخروج من أماكن اختبائهم في كثير من الأحيان.
وقال كلاشينكوف:
"ربما يكون الأمر الأكثر مأساوية هو أن الأطفال ماتوا ليس نتيجة للقصف، ولكن نتيجة لحقيقة أنهم عثروا على هذه "التحف" بعد الحرب [القنابل اليدوية وقاذفات القنابل اليدوية غير المستخدمة وأنواع أخرى من الأسلحة]".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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