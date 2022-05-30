https://arabic.sputniknews.com/20220530/السيسي-استئناف-الطيران-المباشر-بين-مصر-وبولندا-اعتبارا-من-الغد-1062892230.html

السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد

السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران مع بولندا، وذلك بعد ‏لقائه الرئيس البولندي، أندريه دودا، في العاصمة المصرية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T12:31+0000

2022-05-30T12:31+0000

2022-05-30T12:31+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

بولندا

العالم

العالم العربي

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1948:1097_1920x0_80_0_0_d8e27d50732a869c339440b571f60da8.jpg

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي في قصر الاتحادية، إنه "تم الترحيب خلال مباحثاته مع دودا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين مصر ووارسو، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 31 مايو/ أيار الجاري".واعتبر الرئيس المصري أن القرار، "خطوة نعوّل عليها كثيرا لتسيير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في جهود كافة الاستثمارات، وزيادة حركة التدفق السياحي إلى مصر، لا سيما وأن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر".ويبدأ الناقل الوطني البولندي، شركة "LOT Polish" الجوية تشغيل رحلاتها من مطار وارسو إلي مطار القاهرة الدولي، بدءا من 31 مايو 2022 بواقع 5 رحلات أسبوعية منتظمه، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، بعد فترة انقطاع استمرت لسنوات، وفقا بوابة "الأهرام" المصرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/بولندا-تتوقف-عن-إمداد-أوكرانيا-بالوقود-مجانا-1062884153.html

مصر

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, بولندا, العالم, العالم العربي, أخبار مصر الآن