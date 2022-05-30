https://arabic.sputniknews.com/20220530/السيسي-استئناف-الطيران-المباشر-بين-مصر-وبولندا-اعتبارا-من-الغد-1062892230.html
السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد
السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران مع بولندا، وذلك بعد لقائه الرئيس البولندي، أندريه دودا، في العاصمة المصرية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:31+0000
2022-05-30T12:31+0000
2022-05-30T12:31+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
بولندا
العالم
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1948:1097_1920x0_80_0_0_d8e27d50732a869c339440b571f60da8.jpg
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي في قصر الاتحادية، إنه "تم الترحيب خلال مباحثاته مع دودا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين مصر ووارسو، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 31 مايو/ أيار الجاري".واعتبر الرئيس المصري أن القرار، "خطوة نعوّل عليها كثيرا لتسيير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في جهود كافة الاستثمارات، وزيادة حركة التدفق السياحي إلى مصر، لا سيما وأن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر".ويبدأ الناقل الوطني البولندي، شركة "LOT Polish" الجوية تشغيل رحلاتها من مطار وارسو إلي مطار القاهرة الدولي، بدءا من 31 مايو 2022 بواقع 5 رحلات أسبوعية منتظمه، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، بعد فترة انقطاع استمرت لسنوات، وفقا بوابة "الأهرام" المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/بولندا-تتوقف-عن-إمداد-أوكرانيا-بالوقود-مجانا-1062884153.html
مصر
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1792:1344_1920x0_80_0_0_2fc12e499f6cb7d5e6160b1e621bb736.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, بولندا, العالم, العالم العربي, أخبار مصر الآن
السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد
تابعنا عبر
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران مع بولندا، وذلك بعد لقائه الرئيس البولندي، أندريه دودا، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي في قصر الاتحادية، إنه "تم الترحيب خلال مباحثاته مع دودا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين مصر ووارسو، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 31 مايو/ أيار الجاري".
واعتبر الرئيس المصري أن القرار، "خطوة نعوّل عليها كثيرا لتسيير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في جهود كافة الاستثمارات، وزيادة حركة التدفق السياحي إلى مصر، لا سيما وأن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر".
ويبدأ الناقل الوطني البولندي، شركة "LOT Polish" الجوية تشغيل رحلاتها من مطار وارسو إلي مطار القاهرة الدولي، بدءا من 31 مايو 2022 بواقع 5 رحلات أسبوعية منتظمه، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، بعد فترة انقطاع استمرت لسنوات، وفقا بوابة "الأهرام"
المصرية.