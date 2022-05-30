عربي
بايدن يستبعد إرسال الولايات المتحدة لصواريخ "قادرة أن تطال الأراضي الروسية"
https://arabic.sputniknews.com/20220530/السيسي-استئناف-الطيران-المباشر-بين-مصر-وبولندا-اعتبارا-من-الغد-1062892230.html
السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد
السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران مع بولندا، وذلك بعد ‏لقائه الرئيس البولندي، أندريه دودا، في العاصمة المصرية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:31+0000
2022-05-30T12:31+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
بولندا
العالم
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1948:1097_1920x0_80_0_0_d8e27d50732a869c339440b571f60da8.jpg
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي في قصر الاتحادية، إنه "تم الترحيب خلال مباحثاته مع دودا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين مصر ووارسو، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 31 مايو/ أيار الجاري".واعتبر الرئيس المصري أن القرار، "خطوة نعوّل عليها كثيرا لتسيير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في جهود كافة الاستثمارات، وزيادة حركة التدفق السياحي إلى مصر، لا سيما وأن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر".ويبدأ الناقل الوطني البولندي، شركة "LOT Polish" الجوية تشغيل رحلاتها من مطار وارسو إلي مطار القاهرة الدولي، بدءا من 31 مايو 2022 بواقع 5 رحلات أسبوعية منتظمه، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، بعد فترة انقطاع استمرت لسنوات، وفقا بوابة "الأهرام" المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/بولندا-تتوقف-عن-إمداد-أوكرانيا-بالوقود-مجانا-1062884153.html
مصر
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1792:1344_1920x0_80_0_0_2fc12e499f6cb7d5e6160b1e621bb736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, بولندا, العالم, العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي: استئناف الطيران المباشر بين مصر وبولندا اعتبارا من الغد

12:31 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Vasily Fedosenko
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران مع بولندا، وذلك بعد ‏لقائه الرئيس البولندي، أندريه دودا، في العاصمة المصرية القاهرة.‏
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي في قصر الاتحادية، إنه "تم الترحيب خلال مباحثاته مع دودا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين مصر ووارسو، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 31 مايو/ أيار الجاري".
واعتبر الرئيس المصري أن القرار، "خطوة نعوّل عليها كثيرا لتسيير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في جهود كافة الاستثمارات، وزيادة حركة التدفق السياحي إلى مصر، لا سيما وأن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر".
تخزين الوقود النووي الجاف المستهلك في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
بولندا تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالوقود مجانا
10:05 GMT
ويبدأ الناقل الوطني البولندي، شركة "LOT Polish" الجوية تشغيل رحلاتها من مطار وارسو إلي مطار القاهرة الدولي، بدءا من 31 مايو 2022 بواقع 5 رحلات أسبوعية منتظمه، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، بعد فترة انقطاع استمرت لسنوات، وفقا بوابة "الأهرام" المصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала