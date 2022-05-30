https://arabic.sputniknews.com/20220530/السيسي-يؤكد-لنظيره-البولندي-ضرورة-التوصل-لحل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1062903560.html

السيسي يؤكد لنظيره البولندي ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية

السيسي يؤكد لنظيره البولندي ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة التهدئة والوصول إلى حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، وبذل كل الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T16:45+0000

2022-05-30T16:45+0000

2022-05-30T16:45+0000

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جاء ذلك خلال استقبال السيسي للرئيس البولندي، أندريه دودا، والذي يزور القاهرة حاليا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وشهدت المباحثات بين الرئيسين في قصر الاتحادية تناول "الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، إذ أوضح الرئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها"."كما استعرض السيسي وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي"، بحسب البيان.كما ناقش الرئيسان المصري والبولندي العلاقات بين بلديهما، وقال السيسي إن "الزيارة في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا"، وفقا للبيان المصري.وأكد السيسي "اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشجراد، والذي يضم إلى جانب بولندا كلا من التشيك والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظرًا لأنه يتضمن دولاً صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لا سيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات".وتابع البيان أن "اللقاء شهد أيضا استعراضا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي". كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ (COP 27) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة؛ وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي".ولفت بيان الرئاسة المصرية إلى أن "المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود تسويتها من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية".كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي، والتدريب الدبلوماسي، والرياضة، والبحوث الزراعية.وبدأ الرئيس البولندي، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة، تعد هي الأولى على المستوى الرئاسي، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.إضافة إلى ذلك، شارك دودا في فعاليات منتدى الأعمال المصري - البولندي الاقتصادي، بحضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي تناول سبٌل التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات.وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا، خلال عام 2021، نحو730 مليون دولار من بينها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية إلى بولندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/الرئيس-المصري-يبحث-مع-نظيره-البولندي-ملف-سد-النهضة-الإثيوبي-1062900037.html

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